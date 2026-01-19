COMERÇ
La nova botiga que obrirà a Reus: primeres marques, firmes de luxe i més de 3.000 m²
Un nou establiment reforça l’oferta de moda i compres del centre comercial La Fira a partir del 31 de gener
La Fira Centre Comercial ampliarà la seva proposta comercial a finals de mes amb l’arribada de la primera botiga Half Price de Catalunya, que obrirà portes el dissabte 31 de gener. La incorporació d’aquest establiment suposa un nou impuls per al centre gestionat per Silicius, que continua avançant en la seva estratègia de creixement i consolidació com a referent en moda, restauració i oci a Reus i al conjunt del territori.
Half Price aposta per Reus amb un establiment de més de 3.000 metres quadrats repartits entre la Planta Carrer i la Planta Baixa, convertint-se en el local de més superfície del centre comercial. La botiga oferirà un ampli i variat catàleg de productes de primeres marques internacionals, incloent-hi firmes de luxe. Així mateix, comptarà amb seccions de moda femenina, masculina i infantil, a més d’una completa proposta de calçat, equipament esportiu, articles per a la llar i accessoris per a mascotes.
La inauguració de l'establiment a La Fira, amb què la cadena europea off-price vol posicionar-se com a nova destinació en moda i estil de vida a preus imbatibles a Catalunya, estarà acompanyada de sorpreses i accions especials, com ara promocions i descomptes.
Per a l'Asset Manager de Centres Comercials de Silicius, Mayte Forján, l'arribada de Half Price és una notícia excel·lent tant per la gran rellevància de la marca com per la incorporació d'un operador que aportarà valor, varietat i diferenciació al conjunt de l'oferta comercial. En aquest sentit, assegura que es convertirà «en una de les grans locomotores del centre comercial» i que els seus objectius s'alineen amb l'estratègia de La Fira, ja que «permet apropar marques reconegudes a un públic ampli, enriquir el mix comercial amb una proposta diversa i apostar per un model més sostenible».
Així, la incorporació de Half Price reforça el posicionament de La Fira Centre Comercial com a referent en moda, restauració i oci, gràcies a una oferta equilibrada que combina grans marques nacionals i internacionals amb propostes innovadores en retail.
En aquest sentit, el centre, gestionat per la Socimi especialitzada en la compra i la gestió d'actius amb rendes estables de llarg termini, es troba immers en un pla d'expansió que contempla l'obertura de nous espais comercials i l'impuls d'activitats culturals i gastronòmiques amb impacte positiu a l'economia local.
Half Price és una marca europea en ràpid creixement, amb un assortiment en constant renovació que permet als clients descobrir des de marques nínxol fins a firmes icòniques de dissenyador, sempre a preus molt competitius. La seva proposta respon a la creixent demanda de consum responsable i accessible, oferint qualitat, tendència i una segona vida als estocs de grans marques.