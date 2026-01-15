Comerç
La mítica bodega de Reus que evita el tancament gràcies a un relleu inesperat
L’arribada de David Prats ha permès mantenir obert un negoci amb més de 70 anys d’història
La mítica Bodega La Parra continuarà amb les persianes aixecades a la ciutat de Reus després de garantir el relleu al capdavant del negoci. Quan tot apuntava a un tancament definitiu a finals de 2025, l’arribada de David Prats ha permès assegurar la continuïtat d’un establiment amb més de set dècades d’història al raval de Santa Anna.
El 31 de desembre de 2025 era la data marcada en vermell al calendari. Si no apareixia un traspàs, La Parra abaixaria la persiana per sempre. Finalment, el desenllaç ha estat un altre. Marc Niubó ha cedit el testimoni a Prats, procedent de l’àmbit de la comunicació, que assumeix la propietat amb l’objectiu de preservar el llegat del negoci. «La prioritat sempre va ser que no es perdés», assenyala Niubó.
Reus
La nova hamburgueseria que arriba a Reus: s’ha instal·lat a l’antic Lizarran
Sergi Peralta Moreno
La decisió es va gestar ràpidament. Prats explica que va ser la publicació de la notícia sobre el possible tancament al Diari Més el que va activar el seu interès. «Portava temps pensant en projectes vinculats al món del vi, un sector que m’apassiona i, quan vaig veure l'article, ho vaig tenir clar», relata. Després d’un primer contacte, l’acord va arribar en qüestió de dies.
Des d’aleshores, Prats s’ha vist immers en un procés accelerat d’aprenentatge. Tràmits, permisos, proveïdors i el funcionament diari d’una bodega tradicional han marcat les seves primeres setmanes. Abans d’assumir plenament el comandament, va acompanyar Niubó alguns dissabtes per conèixer de primera mà el dia a dia del negoci. «Pensava que era només vendre vi, però La Parra és molt més que això», reconeix.
Tant l’antic com el nou responsable coincideixen que el repte passa per mantenir l’essència. «La resposta de la gent està sent molt bona», afirma Niubó. Per la seva part, Prats subratlla que l’objectiu és conservar «una forma d’entendre el vi i el vermut com es feia abans», adaptant-se als nous temps sense perdre la identitat del despatx de vins de sempre.
70 anys d’història
La història de La Parra va començar el 1955 i l’any passat va celebrar el seu 70 aniversari en plena incertesa. Durant els darrers mesos, l’establiment havia reduït la seva activitat als dissabtes a l’espera d’una solució. Aquesta nova etapa ja està en marxa: al gener mantindrà aquest horari limitat, però la nova propietat preveu ampliar dies i franges d’obertura a partir del febrer.