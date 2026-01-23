Gastronomia
El restaurant de menjar ràpid que obrirà a Reus: té un local molt popular a Tarragona
El nou local servirà des d’hamburgueses i entrepans fins a plats combinats i esmorzars
Reus comptarà pròximament amb un nou restaurant de menjar ràpid, un Què Bo És, cadena que ja és molt popular al centre comercial de Les Gavarres, a Tarragona. El nou Què Bo És, d’uns 260 metres quadrats, s’ubicarà al passeig comercial El Pallol, al costat del restaurant Sibuya, i contribuirà a completar l’oferta gastronòmica d’una de les zones més freqüentades del centre de la ciutat.
El concepte de Què Bo És se centra en el menjar ràpid de qualitat, oferint des d’esmorzars i brioixeria acabada d’enfornar fins a entrepans, hamburgueses i plats combinats pensats per a un públic ampli. La marca busca combinar agilitat en el servei amb productes frescos i saborosos, mantenint preus competitius que permeten gaudir d’un menú complet per menys de 10 euros.
Reus
La mítica bodega de Reus que evita el tancament gràcies a un relleu inesperat
Sergi Peralta Moreno
A més dels plats salats, el restaurant compta amb una oferta dolça molt variada, que inclou croissants, creps, gofres, dònuts i batuts. Aquesta diversitat converteix al local en un punt de trobada vàlid per a qualsevol moment del dia, des d’un cafè ràpid fins un dinar complet, i contribueix a la valoració positiva dels seus clients.
El restaurant de Les Gavarres compta amb una puntuació de 3,9 sobre 5 i més de 2.000 ressenyes, destacant la rapidesa del servei, la qualitat dels productes i la bona relació qualitat-preu. L’operació d’obertura del nou local a Reus ha estat gestionada per AdS Retail Real Estate, que es va encarregar de dividir el local original i tancar l’acord definitiu.
Tot i que encara no s’ha confirmat la data exacta d’obertura, s’espera que el local obri pròximament, oferint així als residents de Reus i voltants l’oportunitat de gaudir de les seves populars hamburgueses, entrepans i dolços sense necessitat de desplaçar-se a Tarragona.