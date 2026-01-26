SALUT
Experts detecten que l'Alzheimer afecta de forma diferent a homes i dones
La recerca està liderada per l’IDIBAPS-Hospital Clínic de Barcelona i és finançada per la Fundació Rosa Maria Vivar
L’Alzheimer afecta de manera diferent a homes i dones. És una de les conclusions que s’extreu del projecte polAris, que està duent a terme l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), associat a l’Hospital Clínic de Barcelona, i que és finançat per la Fundació Rosa Maria Vivar, que pretén impulsar la recerca entorn l’Alzheimer. En les anàlisis, s’han detectat resultats elevats de proteïnes distintes entre els sexes —n’hi ha de coincidents, però altres que no ho són—. En el cas de les dones, hi ha una sobrepresència de components associats a processos inflamatoris. «És un resultat superinteressant perquè fa sospitar que podem trobar unes causes diferents i, segurament, unes dianes terapèutiques diferents», explica la presidenta de la fundació, Margarita Oliva.
L’estudi ha comptat amb més de 250 participants —189 amb Alzheimer i 64 persones sanes— i ha consistit en l’anàlisi de més d’un centenar de proteïnes presents al líquid cefalorraquidi, un indicador clau de la salut del cervell. La investigació ha observat la presència d’una quarantena de proteïnes elevades en les persones amb Alzheimer i que, en conseqüència, podrien vincular-se amb la neurodegeneració, alteracions que apunten a processos d’inflamació, dany neuronal o altres alteracions. Fins ara, només hi havia dues proteïnes clarament associades a l’Alzheimer: la tau i la beta amiloide. Això no obstant, els tractaments farmacològics comercialitzats tenen molt poc efecte. Aquests primers descobriments obren la porta a desenvolupar tractaments més personalitzats i adaptats a cada perfil i a apropar-se a una eventual cura.
Oliva explica que l’Alzheimer té una incidència més important en dones, que representen uns dos terços de les persones amb la malaltia. «Abordar-la com si fossin subjectes diferents és innovador i interessant», expressa. Les conclusions són que es manifesta de forma diferent en homes i en dones. «Imagina que trobem una medicació que aconsegueix corregir un problema de neuroinflamació: estaríem curant la malaltia d’Alzheimer per a les dones», celebra la presidenta de la Fundació Rosa Maria Vivar.
Oliva subratlla que «la nostra raó de ser ara mateix és trobar aquesta cura». No pot afirmar-se que «ja sabem que curarem la malaltia» i requereix, encara, anys de feina, però, amb els resultats del projecte polAris, es té un fil per continuar la recerca. Els següents passos seran la redacció de l’informe científic definitiu i la reconfirmació dels resultats als laboratoris. «D’allí es podria començar a parlar de quina seria la medicació adequada», menciona la presidenta. Per assolir-ho, es necessita finançament: «Volem demanar que la societat col·labori perquè puguem tenir finançament i tenir un o dos anys més de recerca sobre aquest mateix projecte».
Milions de persones
En aquests moments, unes 50 milions de persones estan afectades per la demència i les estadístiques apunten a una multiplicació de casos en les següents dècades. Segons relata Oliva, cal potenciar la recerca sobre l’Alzheimer perquè «si no fem via a trobar una cura, una prevenció, alguna cosa que ho pugui aturar, serà un problema inassumible per la quantitat de persones en nombre absolut que estaran afectades per la malaltia». «No volem fer tard», assevera. «Aquest impuls que podem donar nosaltres a la recerca és molt necessari perquè se’n beneficiarà la societat a escala mundial», afegeix.
Així mateix, la Fundació Rosa Maria Vivar estarà amatent a qualsevol projecte nacional o internacional que s’apropi a curar l’Alzheimer i a reduir el calendari per assolir-ho.
