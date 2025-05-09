Salut
L’Associació d’Alzheimer presenta una nova teràpia d’estimulació transcranial per corrent directe
Es tracta d’un procés segur i no invasiu per enriquir els beneficis d’altres teràpies
L’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius Reus i Baix Camp ha presentat un nou tractament pels seus usuaris, una teràpia d’estimulació transcranial per corrent directe. Aquesta funciona fent ús d’uns elèctrodes que es col·loquen al cuir cabellut del pacient, amb els quals aplica un corrent elèctric de baixa intensitat a través del crani. L’objectiu és estimular o inhibir diferents àrees de l’escorça cerebral d’una manera segura i no invasiva.
Aquesta nova teràpia té diferents beneficis per l’usuari com potenciar l’efecte d’altres teràpies rehabilitadores, estimular la neuroplasticitat per ajudar el cervell a recuperar o compensar funcions afectades per la malaltia i contribuir al manteniment de l’autonomia funcional, millorant la qualitat de vida diària de la persona i el seu entorn. D’aquesta manera, aquesta teràpia beneficia a persones amb malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer o el Parkinson sense necessitat d’ús de fàrmacs.
El protocol d’utilització d’aquesta teràpia comptarà amb diferents passos; en primer lloc, reunions dels professionals del centre que decidiran quins usuaris seran sotmesos a la teràpia i es realitzarà una valoració inicial de les seves condicions cognitives, físiques i emocionals.
A continuació, s’establirà una programació personalitzada segons les necessitats dels usuaris. Després, es duran a terme les sessions terapèutiques en què es buscarà realitzar la teràpia transcranial de manera simultània amb altres teràpies, per així enriquir els resultats de l’altra teràpia.
Per exemple, l’aparell que alimenta el corrent elèctric es podrà col·locar en una motxilla que carregarà el mateix usuari mentre aquest fa un exercici físic. I, per acabar, es farà un seguiment continuat amb una avaluació periòdica, ja que pot haver-hi persones que tinguin una millor adherència al tractament que d’altres.
Campanya de prevenció
Per un altre costat, la campanya de prevenció i sensibilització de salut cerebral que dur a terme l’associació durant els mesos de març i abril amb una participació total de 110 persones finalitza amb tan sols un 30% de les persones sense alteracions cognitives ni emocionals. Un 34% van presentar alteracions cognitives, un 32% alteracions emocionals i el 4% restant ambdues tipologies d’alteracions.
Aquesta campanya, totalment gratuïta, anava especialment destinada a totes aquelles persones amb queixes subjectives de memòria o altres habilitats cognitives. «Ho fem des de l’any 2005 perquè donem molta importància a la detecció precoç perquè ens dona l’oportunitat de poder derivar al neuròleg o al departament de salut emocional de l’Ajuntament si escau», afirma la directora de l’Associació d’Alzheimer, Maria Jesús Lerin.
«Aquesta associació és un eix fonamental de la ciutat, tant per l’acompanyament que fa de les persones que pateixen la malaltia com les seves famílies», reconeix el regidor de Salut de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín.