SALUT
El Reus es Mou supera el primer trimestre amb molt bona nota
La prova pilot està funcionant «molt bé» i està tenint una participació més elevada de l'esperada
Amb la inauguració del curs, l’Ajuntament de Reus va engegar el programa Reus es Mou, una iniciativa que promou l’activitat física dirigida, gratuïta i oberta com una eina per millorar la salut, combatre el sedentarisme i oferir espais de relació social. Des de l’entrada en vigor, racons com el Parc de Mas Iglesias o el Parc Garcia Lorca s’han convertit en gimnasos a l’aire lliure. El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, assenyala que el projecte està «funcionant molt bé» i amb «una participació molt elevada, més que la que nosaltres prevèiem». «Un dels objectius era arribar a la gent que no practica esport de forma reglada i la resposta està sent molt positiva», afirma.
El Parc de Mas Iglesias ha esdevingut un punt de referència per a les activitats a l’aire lliure i ha arribat a reunir veïns d’altres barris de Reus. «Hi ha molta gent que segueix les activitats, que, més enllà del que es fa a prop de casa seva, va en la cerca del programa», relata Martín. El Reus es Mou ha esdevingut, fins i tot, una eina per afrontar la soledat no volguda i generar vincle entre la comunitat. Entre els mateixos participants, s’alerten si detecten que algú no està bé o no ha aparegut en uns dies.
El president de l’associació de veïns Defensa Parc Mas Iglesias, Òscar Mendoza, subratlla que estan «molt, molt contents». «Actualment, el grup és d’unes 50 o 60 persones i només cal sentir-los parlar quan acaben del contents que estan», expressa. El portaveu assenyala que, en aquest punt, es conjuguen diferents factors: «L’entorn és l’ideal, el monitor és increïble i, des del barri, ajudem a impulsar aquesta mena d’activitats».
Per la seva banda, el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó, explica que la prova està «sortint bastant bé» i que és una proposta «maca» en què «un pot anar al barri que vulgui i està prou bé». «Allà et relaciones més, coneixes gent nova, socialitzes, fas gimnàstica i, quan acabes, a vegades van a fer un cafè!», detalla Massó. «Això motiva la convivència entre tots nosaltres», conclou.
Prova pilot
El programa es va engegar com una prova pilot, factor que deixa marge a adaptar-se a les necessitats. Martín apunta que, de cara al futur, una de les modificacions podria tenir a veure amb les ubicacions que «fluixegen una mica més». «Les hem d’analitzar i veure per què està passant això», menciona. «Una vegada acabi la prova pilot, tot el que puguem potenciar, ho potenciarem», afegeix. Aquesta fase s’estendrà en paral·lel al curs escolar, de forma que arribarà a la seva conclusió el mes de juny.
