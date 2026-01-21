MOBILITAT
Dignitat a les Vies exigeix «revisar urgentment» tota la xarxa ja que «ens hi estem jugant la vida»
La plataforma dona suport a la vaga de maquinistes afirmant que «no es pot continuar d'aquesta forma»
Les plataformes d’usuaris de Rodalies han exigit «revisar urgentment» la xarxa ferroviària després de l'accident mortal a Gelida. «Ens hi estem jugant la vida, sabíem que algun dia hi hauria una desgràcia», ha dit a l’ACN la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, que ha mostrat suport als maquinistes davant l'anunci de vaga per part de Semaf. «Ha arribat a un punt que no es pot continuar. Lluiten per no morir-se treballant i nosaltres hauríem de lluitar per no morir anant a treballar», ha etzibat. De la mateixa manera, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha lamentat l’accident que no es va produir en el moment «més crític» del temporal. «Adif no està fent l’esforç que caldria en el manteniment», apunten.
El servei de trens de Rodalies està aturat a tot Catalunya mentre el gestor de la infraestructura comprova totes les vies i retira tots els obstacles caiguts durant el temporal d’aquest dimarts.
Les entitats han lamentat que les greus afectacions a causa de la llevantada, amb múltiples incidències i dos descarrilaments, un dels quals amb una víctima mortal i diversos ferits, evidencia la «vulnerabilitat de la infraestructura» en el seu conjunt. «Les situacions meteorològiques es poden donar, però si tensionen d’aquesta manera és que el manteniment no s’està fent de forma adequada», ha insistit Adrià Ramírez, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), en una atenció als mitjans des de l’estació de Sants.
«S’ha de revisar urgentment no només la via en si, sinó tota la xarxa que l’acompanya. De fet, Ferrocarrils ho fa», ha assegurat, en la mateixa línia, Gómez, que ha reiterat que la seguretat de la xarxa «va molt més enllà del mateix tren: hi ha les vies, les catenàries i l’entorn» en declaracions a l’ACN des de Tarragona.
La representant de Dignitat a les Vies ha dit que a banda d’inversió troben a faltar organització i planificació d’un servei crític per a la mobilitat.
«Aquesta reacció d’aturar-ho tot deixa entreveure que no hi havia protocols ni plans establerts», ha coincidit Ramírez, que es pregunta si no s’hauria pogut revisar alguna línia sencera durant la nit per obrir-la a primera hora i si no es podien plantejar transports alternatius a punt en cas d’emergència. «Hem d’anar esclarint què es podria fer de forma estructural perquè quan ens trobem amb situacions conjunturals l’impacte no sigui tan nefast», ha subratllat.
Tot i entendre que es tracta d’un «cas excepcional», Gómez ha afirmat que la gestió de l’accident mortal i la posterior suspensió de tot el servei de Rodalies a Catalunya «s’ha gestionat malament com es gestiona tot sempre». La membre de Dignitat a les Vies també ha donat suport a la vaga de maquinistes, convocada per Semaf.
Pel que fa a l’accident ferroviari de Gelida en si, des de la PTP han comentat que els ha «sorprès» una afectació d’aquesta magnitud i amb víctimes mortals quan «ni era el moment més crític del temporal ni era un punt que -pel que sembla- tingués condicions (meteorològiques) fortes». En aquest sentit, cal recordar que les alertes per temps advers no es van enviar a la zona de l’accident sinó a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès.
Segons l’entitat en defensa del transport públic, caldria prioritzar les actuacions de manteniment i l’operativa del dia a dia i no només les grans obres que s’han posat en marxa últimament.
En conclusió, han reclamat que es prenguin mesures polítiques i tècniques i un « canvi de gestió de tot el sistema». «Al nivell polític hi ha moviments de traspàs de competències, però ha d’anar acompanyat d’un canvi en com es gestiona l’operativa del dia a dia de la infraestructura», ha insistit Ramírez.