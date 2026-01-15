EQUIPAMENTS
La resolució és definitiva i Reus rebrà 1,25 MEUR per millorar espais esportius
L'ajut del Govern català busca avançar en seguretat, funcionalitat i il·luminació
L'Ajuntament de Reus serà una de les institucions beneficiàries dels ajuts impulsats pel Govern català per modernitzar i millorar les instal·lacions esportives. La resolució de la Generalitat ha esdevingut definitiva, de forma que es confirma que el consistori rebrà 1,25 milions d'euros per dur a terme un seguit d'accions destinades a reforçar la seguretat, la funcionalitat i la il·luminació dels equipaments. La capital del Baix Camp, com a municipi de més de 50.000 habitants, ha rebut la quantitat màxima que podia aspirar; uns diners que han de finançar, com a molt, un 50% de les actuacions. En conseqüència, els projectes presentats a la convocatòria sumen una inversió total de 2,5 milions d'euros. S'esperen intervencions als diferents camps de futbol de la ciutat, als polilleugers i al Pavelló Olímpic Municipal.
Tal com va assenyalar el regidor d'Esports, Enrique Martín, una de les prioritats serà la reposició de la gespa artificial dels camps de futbol Reddis, la Pastoreta i l'annex a l'Estadi Municipal, que s'haurien de completar durant l'estiu. Al més aviat possible, també es pretén duplicar el nombre de vestidors del polilleuger Cèlia Artiga. El Pla de Xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d'Instal·lacions Esportives de Catalunya està dotat amb 120 milions d'euros per al període 2025-29.
