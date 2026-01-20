Educació
S'ajorna la col·locació de la primera pedra de l'EBM l'Ametller al 29 de gener
Les obres comencen oficialment avui 20 de gener tot i l'ajornament de l'acte
L'acte institucional per part de l'Ajuntament de Reus previst per avui dimarts 20 de gener de col·locació de la primera pedra de l'Escola Bressol Municipal l'Ametller s'ajorna pel dijous 29 de gener a les 12 hores al pati de l'Escola Eduard Toda. El motiu darrere de la decisió ha estat la previsió meteorològica amb probabilitat de precipitacions. No obstant això, segons confirmen fonts del consistori a Diari Més l'obra comença igualment avui dimarts 20 de gener de manera oficial.
L'execució de les obres de la nova llar d'infants de Reus es va adjudicar el passat mes de desembre a l'empresa M. i J. Gruas, SA per un import de 2.842.416,47 euros amb un termini d'execució fixat de deu mesos. Per tant, s'espera que la nova EBM estigui enllestida a finals d'aquest any 2026. Aquest nou equipament s'aixecarà dins de l'actual recinte de l'Escola Eduard Toda i permetrà la creació d'una illa educativa complerta dels 0 als 16 anys, ja que en un mateix entorn hi haurà l'Escola, el nou equipament educatiu i l'Institut Roseta Mauri.