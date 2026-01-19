EQUIPAMENTS
Reus fa el primer pas per renovar la gespa dels camps de futbol municipals
El projecte preveu actuar als camps Reddis, La Pastoreta i a l’annex de l’estadi amb una inversió de més de 608.000 euros
L’Ajuntament de Reus ha donat llum verda inicial al projecte bàsic i executiu que ha de permetre la renovació de la gespa artificial de diversos camps de futbol municipals. L’actuació inclou els equipaments del Reddis, La Pastoreta i el camp annex a l’estadi municipal, i compta amb un pressupost base de licitació de 608.791,03 euros, sense IVA.
Aquesta obra, inclosa en el pla d’inversions de l’Ajuntament per aquest 2026, es finançarà en un 50% amb els ajuts impulsats per la Generalitat per modernitzar i millorar les instal·lacions esportives. El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de vuit setmanes i la previsió és que aquests treballs es puguin portar a terme durant l’estiu.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha destacat que «aquesta actuació permetrà millorar les condicions de la pràctica esportiva, especialment de l’esport base, i allargar la vida útil d’uns equipaments que són clau per a clubs, entitats i tota la ciutadania».
La renovació de la gespa permetrà mantenir en un estat òptim les instal·lacions. Cal tenir en compte que els camps poliesportius municipals tenen un nivell d’ús molt divers i elevat, tant per nombre d’hores com per la quantitat d’usuaris, el que provoca un desgast constant de les instal·lacions. En el cas d’aquests camps es fan servir per a una pràctica esportiva diversa amb disciplines esportives com futbol, rugbi o futbol americà i amb una ocupació constant.