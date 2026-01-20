ADAMUZ
Puente: «Quan el tren descarrila, produeix un munt de trencaments al carril al llarg de 200 metres»
El ministre diu que cal determinar si la ruptura del raïl és «causa o conseqüència» del descarrilament d’Adamuz
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat aquest dimarts que un dels objectius de les investigacions sobre l’accident ferroviari d’Adamuz és determinar si la ruptura del raïl és «causa o conseqüència» del descarrilament que ha provocat més de 40 morts. «Quan el tren descarrila, produeix un munt de trencaments al carril al llarg de 200 metres», ha assegurat a Onda Cero en ser preguntat per les teories que apunten alguns mitjans.
«Fins i tot si primer fos el trencament del carril, també caldria esbrinar per què es trenca un carril d’acer massís i genera aquest descarrilament. La qüestió està molt lluny de ser senzilla i molt lluny de poder ser resolta en 24 hores des d’una redacció de diari», ha reblat.
Segons ha remarcat Puente, en les darreres hores s’ha trobat un cos sota un dels vagons accidentats, fet que ha obligat a aturar les tasques de retirada del comboi. Pel que fa a les investigacions, el ministre ha indicat a RNE que no hi ha cap causa «molt evident» de l’accident, ja que el seu origen és «tremendament complex i estrany». «Els investigadors han emès un comunicat dient que es troben en una fase molt inicial de la investigació», ha afegit.
Preguntat per la col·laboració entre el govern espanyol i el govern andalús, encapçalat pel popular Juanma Moreno Bonilla, Puente ha dit que no hauria de ser «una sorpresa». «El més lògic és que, davant una desgràcia així, el darrer que fem els polítics sigui tirar-nos els plats pel cap», ha ressaltat. Puente també ha lamentat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demani informació «individualitzada» diferent de la que es dona a la resta de ciutadans. «No hi ha cap motiu per donar a ningú una informació privilegiada que, d’altra banda, tampoc existeix», ha agregat.