Adjudiquen els treballs de reforma interior de la sala immersiva del Gaudí Centre

Els treballs compten amb un pressupost de 540.809,95 euros 

Render de la reforma del Gaudí Centre.

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l'empresa Wasabi Produccions SL el contracte per a la reforma de la sala immersiva del Gaudí Centre. L’actuació forma part del projecte per renovar íntegrament l’edifici i la museografi a elaborat per NAM ARQ Studio S.L. amb la col·laboració d'STOA, amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i adaptar els espais a les noves necessitats tècniques i expositives. L'adjudicació s'ha fet per un import de 540.809,95 euros (IVA inclòs).

L’actuació contempla la reforma de la sala immersiva situada a la tercera planta del Gaudí Reus, amb l’objectiu de millorar les condicions d’ús, accessibilitat i experiència del visitant. En aquest sentit, es crearà una nova sala immersiva que transformi radicalment l’experiència expositiva i museogràfica d’aquest nivell.

Amb tot, la reforma busca millorar les condicions d’ús, reforçar el relat expositiu i crear un espai immersiu de referència, potenciant l’experiència del visitant i la projecció cultural del museu.

