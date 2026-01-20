Comerç
Nadal tanca amb menys vendes i bona afluència de visitants
La rotació d'usuaris dels pàrquings municipals va créixer en un 1% respecte a l'any anterior
La campanya de Nadal a Reus tanca amb un sabor agredolç. Tot i que l’aspecte que va lluir la ciutat va estar a l’altura d’anys anteriors amb una gran afluència de gent pels carrers, això no es va traslladar en la facturació dels comerciants. L’Ajuntament de Reus va fer, per la seva banda, una valoració «molt positiva» de la campanya i asseguraven que el municipi s’havia consolidat com una destinació nadalenca de referència. Precisament, els aparcaments municipals van registrar un índex de rotació diari de 7.202 usuaris, que suposa un creixement d’un 1% respecte a l’any anterior. Per un altre costat, les dades del trànsit de vianants a través del servei Reus Wifi van registrar un total de 2.345.685 visitants, que suposa una lleugera davallada d’un 4,7%. Pel que fa a altres equipaments com els Cavallets a la plaça de Prim van mantenir dades similars a l’any anterior.
No obstant això, la sensació general estesa entre els comerciants va ser d’un lleuger retrocés pel que fa a facturació en comparació a la campanya de Nadal 2024-2025. Des de la Unió de Botiguers de Reus confirmen que «s’ha tancat amb una moderada davallada de les vendes». «Malgrat això, els carrers de la ciutat han tornat a mostrar una bona afluència de públic i un ambient nadalenc viu, especialment durant els dies clau de les festes. A més, s’ha constatat una clara voluntat de la ciutadania de continuar apostant pel comerç local», afegeixen. Una línia similar en la qual s’expressa Victòria Simó, membre de la junta del Tomb de Reus: «La campanya ha sigut més fluixa en general si parlem de facturació». Tot i que «algun comerç d’algun carrer cèntric hagi pogut pujar», Simó assegura que «la majoria dels nostres associats han notat una caiguda».
En aquest sentit, el Tomb assenyala la incertesa generada al voltant de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que es va posar en marxa a partir del mes de desembre com un fet a tenir en compte: «Molta gent estava preocupada o no prou informada. O tenien por que els pàrquings estiguessin plens, que en molts moments ho estaven», lamenta, alhora que recorda que «molts dels nostres clients són de fora de Reus».
Qui es va mostrar més optimista després de tancar la campanya va ser Pau Salvadó, president de l’associació comercial de El Pallol que confirma que «ha anat en la línia de l’any passat». «Potser en algun cas hi ha hagut alguna lleugera caiguda, però pel que fa a facturació dels comerços ha sigut bastant sostinguda. El novembre va ser més fluix i durant el desembre es va anar recuperant», afegeix Salvadó. En aquest sentit, apunta que un dels factors que potser va influenciar va ser la climatologia, ja que «respecte a l’any passat ha fet més fred» i al voltant d’algunes dates assenyalades «va ploure».
Turisme
Per un altre costat, no tots els indicadors en els quals s’ha fixat el consistori han estat comercials, sinó també turístics. Pel que fa a visitants a equipaments turístics, el Gaudí Centre va registrar un augment del 16% i el Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata va rebre un 3% més de visitants. A més, l’espectacle inaugural de l’encesa de llums del 27 de novembre, anomenat El Batec de Nadal, va assolir novament l’aforament total de la plaça. Quant a ocupació hotelera es va assolir un 80%, un percentatge més elevat respecte a temporades precedents.
Reus
La mítica Bodega La Parra continuarà oberta en garantir relleu a la gerència
Sergi Peralta Moreno