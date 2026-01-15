COMERÇ
La mítica Bodega La Parra continuarà oberta en garantir relleu a la gerència
David Prats agafa les regnes de Marc Niubó i evita el tancament del negoci
El 31 de desembre del 2025 era la data fixada perquè la Bodega La Parra abaixés la persiana definitivament si no aconseguia garantir un traspàs. Com si fos un regal de Nadal, el fatídic final no es viurà i el raval de Santa Anna evitarà veure el tancament d’un negoci de més de 70 anys d’història. David Prats, provinent del món de la comunicació, ha agafat el relleu de Marc Niubó al capdavant de la propietat. «Ha estat una gran oportunitat perquè el negoci tingués continuïtat, que no es perdés, que és el que es buscava», afirma Niubó.
Prats, que va assumir les regnes el 2 de gener, ha decidit convertir la seva afició pel món del vi en un «nou repte personal i una nova experiència laboral». En concret, va ser la publicació de l’article sobre el tancament de La Parra que va encendre la metxa. «Feia molt de temps que tenia interès en projectes vinculats al món del vi, un sector que m’agrada i m’apassiona des de fa anys, i, quan vaig veure l’article, ho vaig tenir clar», afirma el nou propietari. L’endemà d’una primera conversa amb Niubó «ja li trucava per dir-li clarament que m’interessava, de manera que, en pocs dies, arribàvem a un acord», relata.
Des d’aleshores, Prats ha hagut d’emprendre contrarellotge un camí d’aprenentatge, en obrir-se «un nou món per a mi»: permisos, assegurances, cellers i distribuïdors... Per anar-se preparant, ja va acompanyar Niubó uns dissabtes per descobrir què implica de debò treballar a la botiga. «En el primer moment, creia simplement que es tractava de vendre vi en un establiment històric, però, després de les primeres hores al celler, vaig comprendre que La Parra és molt més que això», expressa Prats.
«Les sensacions són molt bones, la gent ja el coneix, tot i que esperem que molta més gent vingui a La Parra i puguem continuar molts més anys», afegeix Niubó. «Es tracta de mantenir i treballar una manera d’entendre el món del vi i del vermut diferent, com ho feien els nostres pares i avis, de permetre a la ciutat conservar molt més que la seva tradició, de manera que l’objectiu a partir d’ara és fer que La Parra avanci cap al que la ciutat i el sector demanen sense perdre l’essència del despatx de vins tradicional que ha estat sempre», remata el nou propietari.
70 anys d’història
La història de la Bodega La Parra es remunta al 1955. L’any passat, va bufar les 70 espelmes, però tot semblava augurar un aniversari agredolç. El gerent, Marc Niubó, que havia estat la cara visible del negoci durant la darrera dècada, havia rebut una proposta laboral que no podia rebutjar. Va decidir mantenir la botiga oberta, encara que només fos els dissabtes, amb la voluntat de traspassar l’activitat perquè no desaparegués. Amb el desig de seguir, va aparèixer Prats.
La Parra ja ha encetat la seva nova etapa. Durant el present mes de gener, obrirà exclusivament en horari de dissabte, com ha estat produint-se els últims temps, però, de cara al febrer, la nova propietat ja explica que la intenció és ampliar els dies i horaris d’obertura.
