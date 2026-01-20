SOCIETAT
L'Ajuntament de Reus activa un servei per donar resposta a les realitats de la gent gran
Serà accessible en vuit punts d'atenció presencials
L’Ajuntament de Reus posa en marxa aquesta setmana el nou Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones +60, un projecte integral que pretén donar resposta a les necessitats i realitats del col·lectiu longeu i esdevenir un punt d’escolta, orientació i acompanyament per informar, detectar, prevenir i resoldre les dificultats que manifesti.
Un dels elements claus és la descentralització i l’aproximació, ja que el servei s’oferirà en vuit punts d’atenció presencials —als centres cívics, a l’avinguda del Carrilet i el Mas Anglès—.
La iniciativa compta amb una subvenció de 437.352,56 euros del Fons Social Europeu Plus, que ha permès reforçar els equips amb perfils de psicòlegs i integradors i treballadors socials.
El desplegament del SEAP +60 es du a terme de forma coordinada amb altres projectes municipals, com el nou Espai Vida, que buscarà fomentar la cura i el respecte i evitar situacions de maltractament o negligències cap a la gent gran.
