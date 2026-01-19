EQUIPAMENTS
Més de 40.000 persones passen pel Centre Cívic Gregal en el primer any
El 26 de gener a la tarda es durà a terme un acte per celebrar l'aniversari de l'obertura
El Centre Cívic Gregal, el setè de la xarxa municipal, va obrir portes al públic per primera vegada el 15 de gener del 2025. En el seu primer any en funcionament, 43.178 persones han passat per l’equipament, on s’han dut a terme 153 activitats de diferent índole. «Les dades d’aquest primer any parlen per si soles», valora la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda.
L’edil subratlla que els centres cívics són punts «de proximitat, de participació i de cohesió social». L’última incorporació, el Gregal, situat en ple barri Niloga i que incorpora innovadores aules com una sala d’informàtica o una cuina, ha permès «fer un pas més en el repte d’acostar aquests equipaments a tots els barris de la ciutat i de reforçar la xarxa de centres cívics com a espais oberts i vius». Per celebrar el primer aniversari de la inauguració, el 26 de gener a la tarda se celebrarà un petit acte obert a tots els col·lectius i usuaris.
Escoda remarca que el Centre Cívic Gregal «s’ha consolidat com un espai d’atenció a la ciutadania, acollint activitats de serveis municipals i no municipals, com el Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental (SOABEM), el Nexes o el Centre de Normalització Lingüística (CNL), entre d’altres». Les seves instal·lacions també donen cabuda a sis entitats de forma regular i fins a una dotzena les empren de manera periòdica. Així mateix, aprofiten els racons diversos grups informals d’aficionats a disciplines musicals i de lleure. A més, l’edifici ha servit per disposar de sales de reunions i presentacions. Per exemple, ha estat testimoni de les trobades amb el veïnat per valorar l’avenç de les obres del carrer Ample i del seu entorn o de presentacions públiques dels pressupostos.
Antic magatzem de vins
El Centre Cívic Gregal es troba delimitat pels carrers d’Antoni Gaudí i de Castellvell, l’Escola Maria Cortina i la plaça del Pintor Ferré Revascall, al nord del municipi. La seva va significar la primera inauguració d’un centre cívic en catorze anys. Per aconseguir-ho, es va rehabilitar i reformar l’antic magatzem de vins del Palau Boule, una intervenció que es va completar amb la reurbanització de l’entorn i la creació d’una petita plaça que dona la benvinguda als visitants.
Tucans
Un secret que amaga l’indret és la presència de quatre tucans que observen vianants i usuaris des de les alçades. Essent present la seva silueta als fulletons informatius en format d’il·lustració, les aus tropicals reposen just sobre la porta d’accés, a la paret de la plaça del Pintor Ferré Revascall —dos individus— i al vèrtex entre l’esmentada àgora i el carrer de Castellvell. Si bé s’ha d’aixecar el cap i buscar-los, els seus prominents becs causen més d’un somriure.
De fet, són peces que evoquen anys d’existència, fruit d’un original encàrrec al ceramista Jaume Vilà el 1997. La seva presència es va ampliar amb una nova petició amb la preparació del centre cívic.
