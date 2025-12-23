SALUT
Un centenar d’actius en salut s’adscriuen al servei d’atenció al benestar emocional
L'Ajuntament de Reus està «molt content» amb l'evolució d'una iniciativa que celebra dos anys en funcionament
El Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental (SOABEM) ha celebrat dos anys en funcionament. Va ser el novembre del 2023 que l’Ajuntament de Reus va activar el projecte per actuar com a porta d’entrada davant qualsevol mena de malestar per part de la ciutadania. En l’actualitat, 96 actius en salut ja s’han adscrit a la iniciativa —menys d’una vintena són de caràcter municipal—, de forma que permeten afrontar les problemàtiques des de l’arrel. «Estem molt contents», comparteix el regidor de Salut, Enrique Martín.
L’edil assenyala que el SOABEM va ser «una aposta claríssima nostra» i que «ho vam definir en tot moment com un servei que es construïa caminant, perquè era molt pioner». «Estem molt contents perquè ha anat a una velocitat superior del que nosaltres teníem previst», informa. «Per a nosaltres, tenir 96 actius en salut dintre del programa és molt important», remata. L’eina permet oferir suport personalitzat a totes aquelles persones que necessiten ajuda per millorar el seu benestar emocional, tot derivant-les cap als recursos que poden resultar més útils. «Sobretot volem que el SOABEM sigui útil per a la ciutadania», expressa el regidor. Defineix el servei com «la porta d’entrada davant una situació en la qual necessites que algú et doni la mà i t’acompanyi».
Martín subratlla que el que es veu és «la punta de l’iceberg», que vincula amb l’atenció a l’usuari pels diferents canals disponibles, «però el que realment és important és tot el que hi ha per sota». És a dir, «afrontar l’arrel del problema, les seves causes, i generar aquesta xarxa d’actius en salut a la nostra ciutat». També destaca les tasques de divulgació i promoció de les cures, amb formacions, tallers o xerrades que es duen a terme. Per això, el Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental es basa en les tres potes.
Així mateix, remarca que es treballa amb un «prisma comunitari» per deixar clar que tothom pot ser «actius en salut», per exemple, en detectar que un company d’una activitat fa setmanes que no hi assisteix, de forma que un s’interessa per si està bé.
El consistori prepara una campanya de difusió per donar a conèixer l'eina
El regidor destaca que el SOABEM està tenint «un reconeixement en l’àmbit professional molt elevat» i afirma que «cada vegada el coneix més gent». Això no obstant, s’està definint una campanya de difusió massiva, que es llançarà durant els primers compassos del 2026, «perquè la ciutadania tingui ple coneixement d’aquest servei». «Cada vegada és més conegut, però sí que hem vist que tenim la necessitat de dur a terme una difusió massiva», assenyala. L’edil considera que «realment és una eina útil per a la ciutadania» i, per això, «és important que la gent el conegui i que es torni un referent»; que quan algú es trobi en una situació complicada «sàpiga que té aquest servei».
Com contactar-hi
Qualsevol persona que necessiti contactar amb el SOABEM pot fer-ho a través del telèfon 977 010 679, actiu dilluns (de 12 a 15 h.), dimecres (de 16 a 18.30 h.) i divendres (de 9 a 12 h.). Les consultes també es poden tramitar a l’adreça de correu electrònic soa.emocional@reus.cat. Per a l’atenció presencial, les cites prèvies es tramiten a https://citaprevia.ubintia.com/reus/#nbb.
