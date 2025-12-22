ESPORTS
L'Ajuntament estudiarà la construcció d'una nova «zona d'aigües i activitat física»
L'equipament probablement s'ubicaria al sud, si bé s'està analitzant la seva demanda real
L’Ajuntament de Reus estudiarà la viabilitat de crear una nova zona d’aigües i activitat física a la ciutat. El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, explica que, en aquests moments, s’està elaborant el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), que analitza les demandes i necessitats d’espais vinculats amb l’exercici. Això no obstant, concreta que, en cas que es confirmi l’interès pel projecte, segurament no consistirà exclusivament en unes piscines, sinó que la idea és disposar d’unes instal·lacions «polivalents» i que estiguin reforçades per «alguna cosa més», com podria ser el servei de gimnàs. Així mateix, s’atreveix a afirmar que s’ubicaria «a la zona sud».
Martín subratlla que és un projecte que requeriria «una inversió molt elevada» i «s’ha de fer bé». Per això, és crucial «tenir molt clara la demanda real que hi ha i el model de gestió, que es compatibilitzi amb la realitat que tenim».
El MIEM serà l’eina que permetrà concretar la necessitat —o no— de crear una zona d’aigües i qualsevol altra instal·lació esportiva a la ciutat, així com la demanda que ja hi ha coberta avui dia amb els equipaments vigents. «Una vegada estigui feta aquesta equació entre demanda i oferta, sabrem realment la necessitat que hi ha d’una zona d’aigües», expressa l’edil. Martín espera tenir el document enllestit «en pocs mesos» i afirma que hi ha «un treball molt rigorós darrere».
Cal recordar que la creació d’unes segones piscines municipals ha estat una proposta formulada per la ciutadania en diverses ocasions. Els usuaris de les instal·lacions del Parc dels Capellans provinents dels barris meridionals han verbalitzat més d’una vegada la idea de tenir una zona on refrescar-se a prop de casa seva. Així mateix, durant les trobades per definir el projecte per concórrer al Pla de Barris i Viles, el veïnat del sud va suggerir que volia que s’aprofités l’ocasió per plantejar una piscina pública i nous espais esportius.
En l’anterior mandat, va caure el projecte d’alçar el Centre Aquàtic i de Fitness
Així mateix, el regidor de Salut i Esports apunta que les zones nord, oest i est podrien tenir les seves exigències cobertes per les Piscines Municipals i clubs i entitats esportives, mentre que el sud «potser està una mica més descobert». «Apostaria perquè el MIEM ens digui que ha de ser a la zona sud, d’entrada sembla que hauria de ser així, però serà l’anàlisi qui ens ho determinarà», conclou.
Aquesta no és la primera vegada, tampoc, que es planteja crear un projecte d’aquestes dimensions. Va ser en l’anterior mandat que es van iniciar els tràmits per construir el Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) en els terrenys annexos al Pavelló Olímpic Municipal. La iniciativa no va arribar a bon port després que l’empresa adjudicatària de les obres i l’explotació, que volia cedir l’oportunitat a una filial seva, no formalitzés el contracte en el termini legalment establert, deixant deserta la licitació, atès que no hi havia una segona empresa que concursés el projecte. L’alcalde del moment, Carles Pellicer, va anunciar que no tornaria a convocar una licitació per l’assumpte i va deixar la decisió en mans del seu successor.
El CAIF anava a estar conformat per un conjunt de piscines cobertes i espais complementaris per a la pràctica de l’esport i activitats dirigides. Pretenia assumir 4.000 abonats i requeria una inversió d’uns 8 milions d’euros. De concessió privada, el seu model de gestió va generar polseguera entre l’oposició i els clubs.
Estudiar una piscina municipal al sud, al programa del PSC
