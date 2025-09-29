Societat
La temporada acaba a les Piscines Municipals de Reus amb 38.580 accessos
Les dades representen un descens del 4,91% amb relació a l’estiu del 2024, si bé se’n fa un balanç «molt positiu»
La temporada de bany a les Piscines Municipals ja ha acabat. Aquest estiu, s’han registrat 38.580 accessos a les instal·lacions del Parc dels Capellans. Les dades representen un descens del 4,91% respecte de l’any anterior, en què se superaren els 40.570 usuaris.
Així i tot, el balanç és «molt positiu», expressa el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ja que «un any més han estat una alternativa d’oci saludable i un bon recurs per fer front a la calor».
Juliol ha estat el mes amb més banyistes (15.518), seguit per l’agost (13.456). Les xifres en ambdós casos han decaigut lleugerament amb relació al 2024. La situació ha estat la contrària amb la inauguració de la temporada.
Les dades del juny del 2025 gairebé quadrupliquen l’exercici anterior (8.938 usuaris, pels 2.597 del 2024). Fonts municipals apunten que la fluctuació dels números s’explica per la meteorologia diversa que va provocar que, per exemple, el juny fes molta calor.
Martín també subratlla que «per segon any consecutiu hem ampliat la temporada de bany amb una setmana més al setembre, una mesura que ha tingut molt bona acollida i que consolida l’aposta per adaptar el servei a les necessitats de les famílies perquè tinguin una alternativa d’oci fins que comença l’escola».
A banda dels accessos lliures, l’edil recorda que s’han dut a terme una jornada gratuïta per a les persones grans, recollint «l’èxit de l’any passat», i una nova edició de la ReusJoveFest destinada als joves de la ciutat.