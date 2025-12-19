Pla de Barris
Sandra Guaita: «El Pla de Barris ens permetrà accelerar una transformació pendent amb els barris del Sud»
El projecte Reus Sud inclou 31 actuacions i una inversió de gairebé 25 milions d’euros fins al 2029
El Pla de Barris Reus Sud ha estat seleccionat en la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, un fet que suposa un impuls decisiu per a la renovació dels barris del sud de la ciutat.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat l’anunci fet aquest divendres pel Govern i ha destacat que l’ajut permetrà «accelerar» una transformació pendent amb uns barris amb els quals, ha remarcat, «la ciutat hi té un deute històric».
«El pla és una proposta ambiciosa i transversal plenament alineada amb els objectius de la Generalitat de fer reduir les desigualtats territorials i socials», ha afirmat Guaita. El Pla inclou diferents transformacions dels Barris del Sud, entre ells, el del carrer Astorga, amb un pressupost de 4,24 milions d'euros.
Segons expliquen des del consistori, l'objectiu és aquest esdevingui un gran eix cívic del segle XXI amb voreres més àmplies, arbrat i espai per als vianants que serveixi per millorar la connexió d'aquests barris amb el centre i la resta de la ciutat.
Entre les actuacions, també destaca la urbanització de l'entorn del Carrilet i la renovació del carrer Escultor Rocamora, amb un pressupost de 2,33 milions d’euros. Pel que fa al parc d'habitatge, des de l'Ajuntament, asseveren, que «molts dels barris del sud tenen un parc envellit».
Així, el pla incorpora 2,1 milions d'euros per a subvencions a les comunitats per a la millora de l'accessibilitat mitjançant la instal·lació d'ascensors, així com 500.000 euros d'ajuts per a implementar mesures d'eficiència energètica. A més, en l'àmbit de l'habitatge també es destinaran 300.000 euros per adquirir habitatge per a lloguer social i assequible en aquests barris.
A la vegada, el projecte inclou la futura nova Escola Bressol Municipal L'Ametller, que permetrà configurar una illa educativa complerta de 0 a 16 anys amb el centre educatiu Eduard Toda i l'Institut Roseta Mauri, amb 2,95 milions d'euros. D'altra banda, també incorpora el futur equipament municipal del Carrilet, amb el Mercat del Carrilet com a actor destacat però nous usos socials, culturals i cívics.
Accions sociocomunitàries per teixir el barri
Segons el consistori, el pla té un fort component sociocomunitari. Entre les accions hi ha l'extensió del programa Temps per Cures per afavorir la conciliació de les famílies, amb un pressupost de 540.750 euros. També l'impuls al programa Xarxa als Barris, que utilitza el joc lúdic per a combatre la vulnerabilitat social i impulsar la inclusió social i accions de formació per a l'ocupació i la creació d'un punt d’informació del Servei Especialització d'Atenció a les Persones de més de 60 anys.
Respecte a l'eix de transició ecològica, el pla incorpora accions com la renaturalització del pati de l'escola Eduard Toda, la dinamització i gestió dels horts urbans de l'eix Astorga, l'ampliació i creació de carrils bici i la creació de dos nous passos de vianants a l'avinguda Salou i l'avinguda President Macià.