Mossèn Fortuny recupera l’accés al temple de la Sang per reprendre el culte «al més aviat possible»
La junta cessada denuncia a l’Agència de Protecció de Dades la «filtració» de «dades sensibles»
Mossèn Joaquim Fortuny ha recuperat l’accés al temple de la Puríssima Sang. Fortuny, que és prior de Sant Pere i rector de la Sang, va personar-se ahir a la tarda a la parròquia junt amb el comissari delegat Javier Balañá i un serraller per canviar el pany de la porta i tornar a entrar-hi. L’objectiu és reprendre el culte «al més aviat possible» després que un equip tècnic avaluï l’estat de l’església, tal com concreten fonts de l’Arquebisbat de Tarragona.
El temple romania tancat pel canvi del pany per part de la junta de govern cessada de la Sang, tal com va lamentar l’Arquebisbat. La situació impedia l’accés a qualsevol persona forana, inclòs mossèn Fortuny, i, en conseqüència, les cerimònies litúrgiques van haver de ser traslladades a la Prioral de Sant Pere. Davant d’aquest context, l’Arquebisbat va amonestar formalment els presumptes responsables perquè «evitin qualsevol conducta que sigui encaminada a impedir el culte legítim a la parròquia, allunyant-se així del perill de cometre cap delicte relacionat amb la matèria».
Això no obstant, el sector descontent va assegurar que s’hi havien de dur a terme «actuacions preventives de sanejament i manteniment imprescindibles per garantir-ne la seguretat i la conservació», en detectar la presència de paneroles i danys en l’estructura, motiu que havia portat a clausurar les portes.
Mossèn Fortuny i el comissari delegat van poder veure l’estat interior del temple. El següent pas serà que un equip tècnic hi accedeixi per valorar si hi ha cap afectació que impedeixi l’obertura al culte o no. «La idea és obrir per continuar l’activitat com a parròquia al més aviat possible», tanquen les fonts eclesiàstiques. Així mateix, es vol establir un pont de diàleg amb el sector desencisat per evitar que continuï l’escalada i assolir una entesa entre les dues parts.
En paral·lel, la junta de govern cessada de la Sang va anunciar ahir que havia presentat quatre denúncies a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per la «greu vulneració de la normativa» davant «filtracions d’informació personal i, especialment, la divulgació de dades de caràcter religiós als mitjans de comunicació, així com altres actuacions que han suposat un atac directe a la intimitat, la dignitat i l’honor de diversos membres».
Així mateix, avisa que és la primera «d’un reguitzell d’accions legals, en els àmbits civil, penal i canònic» que s’emprendran «amb l’objectiu de defensar l’honor, la bona reputació i els drets de totes les persones injustament difamades, calumniades, atacades i exposades durant les darreres setmanes».
El sector insurgent considera que «la informació personal, la vulneració de la intimitat confessional i la revelació d’informació privada en un context de confessió religiosa és un incident que pot comportar greus conseqüències». «La revelació de dades sensibles com les creences religioses pot comportar la discriminació en diferents àmbits socials», afegeix. També comenta que la decisió s’ha pres «davant la gravetat dels fets que han afectat la seva integritat a escala institucional i personal dels membres que la componen, i havent esperat un temps prudencial abans d’adoptar accions per si era possible trobar una solució».
