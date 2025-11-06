Religió
L'Arquebisbat amonesta als responsables del tancament del temple de la Sang
En cas de persistir, amenacen amb denunciar-los judicialment
L’Arquebisbat de Tarragona amonesta formalment a les persones responsables del tancament del temple de la Puríssima Sang al públic, entre ells el clavari cessat, Antoni Olmos Simón, als quals ja se’ls ha comunicat. Segons ha pogut saber Diari Més, junt amb l’anterior clavari s’hi afegeixen tres persones més del seu entorn; Bernat Marsal Sans, Esteve Roca Genovés i Jaume Ariño Fraguas, d’acord amb el cànon 1339, per tal que «evitin qualsevol conducta que sigui encaminada a impedir el culte legítim a la parròquia de la Puríssima Sang» i, per tant, no cometre cap delicte «relacionat amb la llibertat del ministeri, l’exercici de la potestat eclesiàstica o l’ús legítim de les coses sagrades o dels béns eclesiàstics».
Fonts de l’Arquebisbat asseguren que darrere aquesta acció no hi ha cap voluntat d’atac personal i, per aquest motiu, han decidit procedir amb una amonestació i no denunciar els fets directament. No obstant això, si persisteixen en prohibir l’acte de culte al temple «s’incoarà el corresponent procés penal judicial per la imposició de les corresponents penes canòniques», elevant-ho així a Roma. Per culpa del canvi del pany de la porta, que ha impedit l’entrada a l’edifici també al mateix prefecte de La Sang, Joaquim Fortuny, es va haver de traslladar l’activitat a la Prioral, que va haver d’acollir dues cerimònies d’enterrament.
Per un altre costat, l’Arquebisbat també ha decretat que la decisió presa durant l’Assemblea General Extraordinària de La Sang del 30 d’octubre de no acceptar el cessament de la junta de govern no és vàlida. En el decret defensen que «la impossibilitat d’acomplir l’encàrrec realitzat al comissari delegat en el decret suposaria un dany irreparable a la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus i als fidels de la parròquia de la Puríssima Sang». L’advocat Javier Balañá de Eguía va ser la persona escollida el 23 d’octubre per dirigir, temporalment, l’entitat i presidir la Comissió Assessora. Les tasques encomanades per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, a aquesta comissió són restablir les relacions institucionals, especialment amb l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, reformar els estatus i revisar i actualitzar, si s’escau, el cens dels congregants.
