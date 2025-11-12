Religió
El Temple de la Sang roman tancat per obres «de sanejament i manteniment»
Els últims mesos s’hi haurien vist paneroles i danys estructurals
El Temple de la Puríssima Sang romandrà tancat. La junta de govern cessada de la Reial Congregació ha informat que s’hi han de dur a terme «actuacions preventives de sanejament i manteniment imprescindibles per garantir-ne la seguretat estructural i la conservació», motiu pel qual s’han hagut de clausurar les portes i traslladar l’activitat litúrgica. «Es treballarà de forma intensiva per poder reobrir el temple l’abans possible per tal de poder realitzar amb tota la solemnitat, seguretat i esplendor que li són propis els actes de Quaresma, Setmana Santa i Pasqua de 2026», afirma. En paral·lel, l’Arquebisbat de Tarragona apunta que no tenien previstes «obres a fer».
El sector insurgent detalla que, durant els mesos d’estiu, es va observar una proliferació de paneroles i, per evitar un possible «focus sanitari», es va recomanar completar un tractament general a les instal·lacions, que s’efectuà el 24 d’octubre i que va comportar el tancament del recinte durant cinc dies. Analitzada la seva eficiència, es va optar per actuar amb un producte més agressiu el 31 d’octubre, que va obligar a allargar la clausura «per raons sanitàries que podien comportar un risc químic a la salut de les persones».
En paral·lel, tenint en compte un informe municipal i la prospecció dels tècnics de l’entitat, es va considerar la necessitat de dur a terme una intervenció «amb caràcter d’urgència» en detectar danys a l’estructura de l’encavallada de la teulada de la nau central, trencaments i fissures als cabirons i despreniment de material a l’interior del temple i a la via pública. La junta cessada conclou que les patologies es deriven de les filtracions que s’han patit durant temps i que, si bé ja s’haurien resolt, ha tingut efectes perjudicials.
El pany i les reaccions
Amb tot, cal no oblidar el conflicte que hi ha en curs. Segons va confirmar l’Arquebisbat, el sector descontent, que va impulsar la marxa de la Reial Congregació respecte de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, va canviar el pany de la porta del temple, de forma que no hi podia accedir ningú extern, ni tan sols mossèn Joaquim Fortuny, prefecte de la Sang i prior de Sant Pere. En conseqüència, l’Arquebisbat va decidir amonestar formalment els responsables perquè «evitin qualsevol conducta que sigui encaminada a impedir el culte legítim a la parròquia de la Puríssima Sang, allunyant-se així del perill de cometre cap delicte relacionat amb la matèria». Davant d’aquesta situació, els insurgents van anunciar l’inici d’accions «legals tant en l’àmbit civil com canònic» davant la «gravetat dels fets que han afectat la seva integritat a escala institucional i personal», un moviment que busca «defensar l’honor, la bona reputació i els drets de totes les persones injustament difamades, atacades i exposades».
A més, tal com explicà Canal Reus ahir, el comissari delegat Javier Balañà, nomenat per l’arquebisbe per dirigir temporalment la Sang, hauria rebut un sobre anònim que es burlava de la situació, amb unes claus de joguina, bitllets d’un joc i una carta.