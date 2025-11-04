Religió
Els insurgents de la Sang tanquen amb pany i clau el temple
Han canviat el pany de la porta i, com a conseqüència, l'activitat litúrgica ha quedat aturada
El conflicte amb la Reial Congregació de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Reus continua escalant amb la darrera novetat; el sector descontent amb l’Arquebisbat i l’Agrupació de Setmana Santa de Reus ha canviat el pany de la porta del temple i, en conseqüència, l’activitat litúrgica ha quedat aturada, tal com ha confirmat l’Arquebisbat de Tarragona a Diari Més. A més, a la porta principal de l’edifici s’hi han penjat dos cartells, on es pot llegir «Tancat per fumigació» i «Mentre La Sang estigui tancada les celebracions es faran a la Prioral».
El mossèn, prior de Sant Pere i prefecte de La Sang, Joaquim Fortuny, lamenta la situació i «espero que molt aviat pugui tornar a estar oberta». Per la seva banda, el clavari cessat, Antoni Olmos, no s’ha pronunciat al respecte davant de les preguntes del Diari Més a tancament d’aquesta edició. Tota aquesta situació agreuja la situació d’incertesa generada el passat dijous 30 d’octubre quan en una Assemblea General Extraordinària, 157 congregants van donar suport a la junta cessada i van rebutjar la intervenció de l’arquebisbe.
Tota aquesta situació neix a causa de la decisió de La Sang d’abandonar l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus el passat 22 de setembre per suposades calúmnies i difamacions rebudes al llarg dels anys. Segons afirmen des de Canal Reus TV, el motiu de tensió seria la disputa entre La Sang i la Confraria de la Verònica per la propietat del pas de la Verònica. La Sang afirmava que el pas era de la seva propietat i la Verònica va demanar la intermediació de l’arquebisbat que, el passat mes de maig, va resoldre el cas amb un decret favorable a la Verònica que des de la Congregació no van acceptar. Però aquest no va ser l’únic moment de conflicte entre ambdues confraries, que ja van tenir una disputa després que la Verònica decidís incorporar la Dansa de la Mort a la professó del Sant Enterrament del Divendres Sant de 2024, una iniciativa que no va ser consensuada amb la junta de La Sang i que van criticar durament.
Davant de la sortida sobtada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de l’Agrupació de Setmana Santa, l’Arquebisbat de Tarragona va titllar l’acció de «despropòsit» i, setmanes més tard, va llençar un ultimàtum al sector insurgent perquè retornés a l’Agrupació sota l’amenaça de destituir la Junta de Govern. En veure que aquests no donarien el braç a tòrcer, finalment l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va cessar a la junta el passat 23 d’octubre i va nomenar l’advocat Javier Balañá de Eguía com a comissari delegat, amb l’objectiu de restablir les relacions institucionals i reformar els estatus de la congregació.
No obstant això, amb la reunió celebrada el passat dijous per part de la Congregació, el conflicte, que semblava tancat, va tornar a revifar. Els 157 vots van donar suport a ratificar la decisió d’abandonar l’Agrupació d’Associacions de Confraries de Setmana Santa de Reus i van considerar com a il·legal el decret de cessament de la junta emès per l’arquebisbe el 23 d’octubre. A més, es va sol·licitar la baixa com a congregants de diversos membres de la Reial Congregació «per haver convocat reunions de Junta de Govern al marge del clavari, adoptant acords contraris als interessos de la Reial Congregació» i es va declarar persona non grata a dues persones «per la seva actuació contrària als interessos i al bon nom» de l’entitat.
