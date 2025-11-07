Equipaments
Reus explora «possibilitats» per impulsar l’Estació Enològica: «Hi veiem molta potencialitat»
Es creu que «hauria de poder gaudir-se més» i ser «la porta d’entrada a l’enoturisme»
L’Estació Enològica és un una mostra destacada de l’arquitectura industrial modernista. Obra de Pere Caselles, en l’actualitat depèn de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), que hi té laboratori i oficines, i és la seu de la Casa del Vermut i el Vi, un centre d’interpretació enoturística. Això no obstant, l’Ajuntament desitja potenciar encara més l’indret. La regidora de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, explica que és una «aposta clara» a impulsar «perquè hi veiem molta, molta potencialitat». «Hauria de poder gaudir-se més per part de la ciutadania», expressa.
L’edil afirma que «estem explorant possibilitats» amb el titular de l’immoble —la Generalitat— per saber «de quina manera valoren les opcions que hi veiem, no només a escala local, sinó, fins i tot, de país». «Amb el que està vinculat a la gastronomia, l’enogastronomia, els productes de quilòmetre zero i les DO, crec que podem arribar a coincidir que valdria la pena poder-ho potenciar més», expressa.
L’Espai del Vermut i el Vi, que es troba a la planta baixa, va estrenar a la primavera nou muntatge expositiu. L’actualització va apostar per una visió més contemporània que acompanyi l’experiència i permeti al visitant traslladar-se a finals del segle XIX per descobrir la història del conjunt modernista i l’origen del vermut, així com de la trajectòria vitivinícola de Reus.
Fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació reiteren a Diari Més que l’INCAVI es troba «en fase de desenvolupament del seu Pla Estratègic Horitzó 2025 i de Recerca 2030» i, en conseqüència, «necessita la totalitat de l’espai que ocupa». De cara a un futur, l’executiu apunta que la consolidació d’activitats i l’increment dels projectes de recerca i desenvolupament segurament obligarà «a demanar l’alliberament d’alguns dels espais actualment ocupats per altres institucions». A banda de l’Ajuntament, al complex hi ha el Consell Comarcal del Baix Camp.
Amb aquest escenari, Llauradó comenta que «es tracta de parlar amb el titular d’aquell magnífic edifici a veure de quina manera podem fer que la gent el pugui descobrir». «És la primera estació enològica de l’Estat i no n’hi ha gaires, ha de poder ser descoberta per la gent, començant pels reusencs i continuant per tothom que estigui interessat en el modernisme, així com per l’àmbit de les DO, el producte de quilòmetre zero i el potencial que té Catalunya en aquests sectors», afegeix.
Reus va adherir-se a principis d’any a Iter Vitis, l’Itinerari Cultural Europeu de la Vinya i el Vi, promogut pel Consell d’Europa, on va impulsar la creació d’una secció dedicada al vermut. La regidora subratlla l’oportunitat d’establir sinergies i treballar amb la resta de municipis. «Acaba complementant la desestacionalització i l’Estació Enològica hi té un potencial enorme, hi estem apostant molt», remarca. «Hauria de poder ser la porta d’entrada a l’enoturisme no només a escala local, sinó també de les comarques de la vora», conclou.
