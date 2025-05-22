Enoturisme
Reus impulsa el vermut com un pol d’atracció de visitants i inversions
S’ha adherit a Iter Vitis, l’Itinerari Cultural Europeu de la Vinya i el Vi, i hi ha creat una secció dedicada al vermut
Reus s’ha adherit a Iter Vitis, l’Itinerari Cultural Europeu de la Vinya i el Vi, promogut pel Consell d’Europa i que busca promocionar el patrimoni vinculat amb l’enologia. Conformat per regions d’una vintena de països, la capital del Baix Camp no serà un número més per ampliar el llistat, sinó que ha impulsat la creació d’una secció dedicada al vermut, juntament amb la italiana Torí, i que ha de servir de plataforma i trampolí per activar la Ruta Europea del Vermut. «Ens donarà projecció a escala europea», va remarcar la regidora en cap de l’àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó.
La incorporació a la xarxa oferirà la possibilitat d’obrir nous mercats i, a través del vermut, «poder-nos explicar com a ciutat, que la gent de diferents països ens conegui», de forma que actuarà com a pol d’atracció, «cosa que generarà noves oportunitats i llocs de treball qualificats», va comentar Llauradó. «Ben segur que crearà atracció de més visitants i més inversions», va afirmar.
De fet, Natalia Turcanu, representant d’Iter Vitis, va comentar que un dels beneficis del grup és l’impuls del turisme sostenible a partir de la preservació de l’herència i la tradició locals i va posar com a exemple la Ruta del Vi de Moldàvia, que ha tingut un «impacte positiu». «El vermut pot actuar com un ambaixador cultural de la regió», va assegurar.
L’edil de Projecció de Ciutat va comentar que l’entrada a l’itinerari «ens facilitarà que hi hagi moltes connexions» i «això ens dona solidesa, prestància, i és una oportunitat que no podem deixar escapar». Fins i tot, va apuntar que la inclusió de Reus «ajudarà a generar una sèrie d’atraccions perquè altres municipis que estiguin relacionats amb el món del vermut s’hi vulguin adherir». Podria ser el cas de Chambéry, la tercera pota de la Ruta Europea del Vermut junt amb Reus i Torí.
Turcanu va destacar que l’arribada de la capital del Baix Camp no només significa «l’afegiment de nous membres», sinó també «l’enriquiment de la nostra història compartida» des del Mediterrani fins al Caucas. També va valorar beneficis com el reconeixement públic, la cooperació internacional i «oportunitats educatives» mitjançant la compartició d’experiències i coneixements amb els col·legues de la xarxa.
En aquesta línia, va apuntar que és important implicar les «generacions joves» i aconseguir que sentin curiositat per les tradicions, per tal de preservar-les i promoure-les. «Un dels exemples és Grècia, que va implicar els nens d’una guarderia explicant-los la història de la viticultura», va mencionar.
Francesco Roletti és un petit productor de vermut i representant de l’Associació de Cafeteries Històriques de Torí i del Piemont. Va explicar que Torí «és considerada històricament la capital italiana del vermut», que havia estat una tradició de caràcter familiar, però que, si bé els grans noms són coneguts mundialment, «en el dia a dia, ha anat desapareixent». Per mantenir «viva la tradició», cal que els joves no ho deixin perdre.
Renovació de l’espai
L’Ajuntament ha renovat el muntatge expositiu de l’Espai del Vermut i el Vi de l’Estació Enològica. «L’anem potenciant perquè sigui l’epicentre de la capital del vermut estatal», tancà Llauradó.