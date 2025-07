L'Espai del Vermut i el Vi a l'Estació Enològica de Reus actualitza l'exposició

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’espai de l’Estació Enològica que gestiona l’Agència Reus Promoció, conegut com l’Espai del Vermut i del Vi, ha millorat el muntatge expositiu i es rellença aprofitant els dies de la Setmana Santa i que la ciutat augmenta el nombre de visitants.

Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, ha explicat que «aquest espai té com a objectiu principal posar en valor la vinculació de la ciutat de Reus amb el vermut i destacar el valor patrimonial de l’Estació enològica i la importància de la tasca que aquesta ha desenvolupat al llarg del temps».

L’Espai del Vermut i el Vi és una de les portes d’entrada dels turistes a la ciutat i una de les seves finalitats és també, orientar als visitants sobre l’oferta enogastronòmica i turística que poden trobar a Reus, així com de l’entorn més proper, posicionant-se com un primer destí per descobrir els diferents territoris dels vins amb Denominació d’Origen de proximitat.

Actualització de l’espai expositiu

S’ha optat per una visió més contemporània de recursos que hi ha en la decoració de l’edifici. Una nova idea de trencadís gràfic que és el fil conductor per al grafisme dels plafons, combinat amb el material de producció com els elements exposats. Només els plafons genèrics d’història contemplen la utilització de fotografies per complementar el text. Amb tot es busca una imatge actual que al mateix temps acompanyi l’espai i el producte exposat. Els nous plafons ens traslladen a finals de 1800 i ens expliquen la història del conjunt modernista i l’origen de Vermut així com tota la trajectòria vitivinícola de Reus en aquella època.

La intenció de la remodelació del muntatge expositiu és de poder mostrar un espai elegant i molt més ordenat, on el visitant se senti còmode i al mateix temps les marques de vermut i el producte en general es tracti com l'element exclusiu que es mereix. A banda de la integració a dins de l'edifici.