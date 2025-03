Canvis a l’Estació Enològica de Reus: l’INCAVI preveu créixer en espai i la Casa del Vermut es renovarà

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

El complex modernista de l’Estació Enològica està a punt de viure una època de canvis per actualitzar-se a les noves necessitats dels seus hostes. Tant l’Ajuntament de Reus com l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) estan treballant en projectes per impulsar les funcions que hi duen a terme i potenciar els espais que ocupen, així que caldrà determinar l’encaix entre totes les iniciatives i la seva cooperació amb l’activitat habitual de l’equipament que, per exemple, continua sent la seu principal del Consell Comarcal del Baix Camp.

En primer terme, l’Ajuntament està abocant esforços en determinar com «millorar l’espai que obrim actualment, amb algunes renovacions», tal com concreten fonts municipals. Està previst que es presenti la nova proposta «de cara a la primavera».

En l’actualitat, l’Agència Reus Promoció gestiona la Casa del Vermut i del Vi, un centre d’interpretació enogastronòmic, amb un petit muntatge expositiu, situat a la planta baixa de l’edifici principal, que serveix per apropar els visitants al món del vermut i a la seva vinculació amb la ciutat, així com a les DO de productes del territori.

En mandats anteriors, el consistori havia començat a analitzar si era viable ocupar més superfície per al centre interpretatiu, mantenint converses amb agents afectats per la ideació, però no es va arribar a concretar. Consultades sobre si continua sobre la taula la possibilitat d’ampliar la Casa del Vermut i del Vi, les fonts municipals apunten que «no és un projecte aparcat, s’hi està treballant, però no hi ha concrecions encara».

En el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-27, es menciona la voluntat de «potenciar l’Estació Enològica com a referent dels productes de proximitat». L’Ajuntament va informar que, el 2024, es van mantenir els visitants en comparació amb l’any anterior i que, a l’estiu, l’activitat va augmentar un 14%.

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya va assignar part de les instal·lacions a l’INCAVI. L’Estació Enològica és la seva segona seu, on té laboratoris i oficines i hi desenvolupa «el seu treball de recerca i desenvolupament (R+D) i de servei al sector vitivinícola de Catalunya».

Fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació detallen que, en aquests moments, «l’INCAVI es troba en fase de desenvolupament del seu Pla Estratègic Horitzó 2025 i de Recerca 2030 i necessita la totalitat de l’espai que ocupa».

Així i tot, en el seu full de ruta té en compte previsions de creixement en metres quadrats. «En un futur, la consolidació d’activitats i l’increment dels projectes d’R+D i de serveis obligaran a demanar l’alliberament d’alguns dels espais actualment ocupats per altres institucions», tanquen les fonts.

Finalment, abans de l’esclat de la pandèmia, el Consell Comarcal del Baix Camp va fer pública la necessitat de buscar una nova seu davant la manca d’espai i la impossibilitat de créixer per la coexistència amb altres organismes.

L’aleshores president de l’ens, Joaquim Calatayud, va explicar que s’havien iniciat uns primers contactes amb la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus per buscar una alternativa, bé sigui traslladant totes les oficines o combinant l’activitat entre dos immobles. A més, va explicitar que l’objectiu era no marxar de Reus.