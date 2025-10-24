Municipal
L’Ajuntament de Reus aprova un pla d'inversions 2026 de 19,5 MEUR i un pressupost de 224,19
Durant la sessió també s'ha donat llum verda a la congelació de tots els impostos municipals i un ajust dels trams de la taxa de recollida de residus
El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres la proposta del Govern de la ciutat de pressupostos i pla d'inversions per a l'exercici 2026, amb un import de un pressupost de 224,19 milions d’euros i un creixement de totes les partides en el primer cas; i una partida de 19,5 milions en el segon.
El pressupost que l'Ajuntament de Reus gestionarà l'any que ve serà de 224,19 milions d’euros, i es destinarà principalment a la reducció de les desigualtats socials i l’atenció a la vulnerabilitat, a tenir un espai públic de qualitat, el transport i l’habitatge públics així com una ciutat més verda i sostenible.
L’Ajuntament de Reus mantindrà el 2026 l’esforç inversor històric i gestionarà un Pla d’Inversions de 19.534.057 euros, el tercer import més elevat dels darrers 15 anys, només superat pels exercicis 2024 i 2025, ambdós en aquest mateix mandat. D’aquests 19.534.057 euros, 11.696.210 euros, corresponen a l’Ajuntament de Reus i 7.837.847 euros a organismes autònoms i empreses municipals. Són inversions diverses i relacionades amb els tres eixos dels Pla d’Acció Municipal (PAM 2023-2027): atenció a les persones, ciència i innovació com a motors de desenvolupament econòmic i sostenibilitat.
Congelació d'impostos
Durant la sessió també s'ha aprovat l’expedient d’ordenances fiscals per a 2026. La proposta comporta la congelació de tots els impostos municipals i un ajust dels trams de la taxa de recollida de residus que es traduirà en una reducció de la quota per fins a un 75% de les llars, les de menys de 120 metres quadrats.
L'expedient també preveu la continuïtat de les bonificacions fiscals en polítiques prioritàries per l’equip de govern com ara l’accés a l’habitatge i el lloguer assequible i per a joves, la mobilitat i l’edificació sostenible i eficient, el reciclatge i el consum responsable d’aigua.
En concret, per al 2026 es congelen l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Construccions i Obres (ICIO), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la plusvàlua.