L’Ajuntament de Reus aprova un pla d'inversions 2026 de 19,5 MEUR i un pressupost de 224,19

Durant la sessió també s'ha donat llum verda a la congelació de tots els impostos municipals i un ajust dels trams de la taxa de recollida de residus

Imatge del ple de l'Ajuntament de Reus.

Imatge del ple de l'Ajuntament de Reus.Ajuntament Reus

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres la proposta del Govern de la ciutat de pressupostos i pla d'inversions per a l'exercici 2026, amb un import de un pressupost de 224,19 milions d’euros i un creixement de totes les partides en el primer cas; i una partida de 19,5 milions en el segon.

El pressupost que l'Ajuntament de Reus gestionarà l'any que ve serà de 224,19 milions d’euros, i es destinarà principalment a la reducció de les desigualtats socials i l’atenció a la vulnerabilitat, a tenir un espai públic de qualitat, el transport i l’habitatge públics així com una ciutat més verda i sostenible.

L’Ajuntament de Reus mantindrà el 2026 l’esforç inversor històric i gestionarà un Pla d’Inversions de 19.534.057 euros, el tercer import més elevat dels darrers 15 anys, només superat pels exercicis 2024 i 2025, ambdós en aquest mateix mandat. D’aquests 19.534.057 euros, 11.696.210 euros, corresponen a l’Ajuntament de Reus i 7.837.847 euros a organismes autònoms i empreses municipals. Són inversions diverses i relacionades amb els tres eixos dels Pla d’Acció Municipal (PAM 2023-2027): atenció a les persones, ciència i innovació com a motors de desenvolupament econòmic i sostenibilitat.

Congelació d'impostos

Durant la sessió també s'ha aprovat l’expedient d’ordenances fiscals per a 2026. La proposta comporta la congelació de tots els impostos municipals i un ajust dels trams de la taxa de recollida de residus que es traduirà en una reducció de la quota per fins a un 75% de les llars, les de menys de 120 metres quadrats.

L'expedient també preveu la continuïtat de les bonificacions fiscals en polítiques prioritàries per l’equip de govern com ara l’accés a l’habitatge i el lloguer assequible i per a joves, la mobilitat i l’edificació sostenible i eficient, el reciclatge i el consum responsable d’aigua.

En concret, per al 2026 es congelen l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Construccions i Obres (ICIO), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la plusvàlua.

