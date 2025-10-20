Municipal
L’Ajuntament de Reus planteja per 2026 la congelació de tots els impostos municipals
El consistori també incorpora una rebaixa de la quota de la taxa de recollida per al 75% de les llars
L’Ajuntament de Reus portarà a votació del plenari d’aquest divendres, 24 d’octubre, l’expedient d’ordenances fiscals i pressupostos per a 2026. En el cas de les ordenances, la proposta és la congelació de tots els impostos municipals i un ajust dels trams de la taxa de recollida de residus que es traduirà en una reducció de la quota per fins a un 75% de les llars, les de menys de 120 metres quadrats.
El regidor de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, ja ha presentat als grups municipals la proposta que a més de la congelació fiscal, preveu la continuïtat de les bonificacions fiscals en polítiques prioritàries per l’equip de govern com ara l’accés a l’habitatge i el lloguer assequible i per a joves, la mobilitat i l’edificació sostenible i eficient, el reciclatge i el consum responsable d’aigua.
En concret, per al 2026 es congelen l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost de Construccions i Obres (ICIO), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la plusvàlua.
Impostos
Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de cara a 2026 es crea una nova bonificació del 95% per empreses considerades estratègiques per a la ciutat al Tecnoparc. S’aplicarà a activitats econòmiques de nova implantació, que ampliïn capacitat productiva o facin noves inversions al Tecnoparc (sector A.12 – Riera del Molinet). Han de ser empreses de sectors TIC, salut, agroalimentari, transició energètica i sostenibilitat o que siguin indústries amb dissenys propis. Hauran d’acreditar una inversió mínima d’1,5 M€ i una creació d’almenys 3 nous llocs de treball.
D’altra banda, s’amplia de 10 a 15 anys la bonificació de l’IBI per als habitatges de protecció oficial (HPO). Durant els 10 primers anys continuarà sent d’un 50%. Entre l’11è i 15è any serà d’un 25%.
Respecte a l’ICIO també es crea una nova bonificació del 95% per empreses estratègiques a Tecnoparc. Aquestes empreses hauran d’acreditar els mateixos criteris que en el cas de l’IBI: que pertanyin a sectors estratègics per a la ciutat, la inversió mínima sigui d’1,5 M€ i generin almenys 3 llocs de treball.
En paral·lel, s’amplia del 90 al 95% la bonificació a les obres de rehabilitació d’edificis que formin part del conjunt històric del Nucli Antic. En el cas de les obres d’especial interès arquitectònic o utilitat municipal és del 90%.
Taxes
Una de les grans novetats de l’expedient d’ordenances fiscals per a 2026 té a veure amb la taxa de recollida de residus. Per això s'ajustaran els trams de superfície de les tarifes amb criteris de proporcionalitat, progressivitat, solidaritat i capacitat econòmica. Corregint el desajust existent fins ara, en què pràcticament tothom pagava per igual.
Això permet reduir la quota fins a un 75% de les llars (les de menys de 120 m2, que representen aprox. 36.700 habitatges): d’un -5,7% (-9,4 €/any) a les de fins a 80 m2 i d’un -7,5% (-14,6€/any) a les que tenen un de fins a 120m2.
A la resta d’habitatges, de més de 120 m2 (un 25,02% del total) se’ls aplica escalat. En cap cas se supera 1 euro al dia pel cost del servei.
A més, es manté la bonificació de fins al 20% creada l’any passat per aportacions de residus a les deixalleries municipals (fixes o mòbils): de 4 a 6 aportacions, -10%; de 7 a 12, -15%, i més de 12 aportacions, -20%; sempre amb màxim de 20 €
Pel que fa al preu públic de recollida de residus també es corregeix un desajust històric apostant pel petit negoci i pel petit comerç ajustant els epígrafs i trams de superfície de les tarifes amb criteris de progressivitat i capacitat econòmic.
En concret, es redueix el tram baix d’oficines o comerços. Es congela el de mida mitjana, que és el gruix d’establiments. S’incrementa als dels més grans: de més de 300 i 500 m2. I s'afegeix un nou tram de més de 500 m2 en què cada fracció de 250m2 suposa un increment fix de 50 €.
Respecte al bus urbà, només s’incrementa el bitllet senzill a l’aeroport, que passa de 3,70 € a 4 €.
En les taxes per la prestació de serveis, entre les quals hi ha cementiri, zona blava (a excepció de l’àrea de l’Hospital, que es manté), expedició de documents i grua s'aplica un 2,5% d'increment (IPC).
Fruit de l’escolta activa introdueixen gratuïtat en l’expedició d’atestats o una carència en el cas de la grua municipal pels casos d’accident (gratuïtat dels 3 primers dies).