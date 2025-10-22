Municipal
L’Ajuntament de Reus gestionarà el 2026 un pla d’inversions de 19,5 MEUR
Entre els projectes destacats hi ha la transformació del carrer Astorga en un eix cívic i la creació de l’Escola Bressol Municipal L’Ametller
L’Ajuntament de Reus mantindrà el 2026 l’esforç inversor històric i gestionarà un Pla d’Inversions de 19.534.057 euros, el tercer import més elevat dels darrers 15 anys, només superat pels exercicis 2024 i 2025, ambdós en aquest mateix mandat. D’aquests, 11.696.210 euros, corresponen a l’Ajuntament de Reus i 7.837.847 euros a organismes autònoms i empreses municipals.
Són inversions diverses i relacionades amb els tres eixos dels Pla d’Acció Municipal (PAM 2023-2027): atenció a les persones, ciència i innovació com a motors de desenvolupament econòmic i sostenibilitat.
Pel que fa al pla d’inversions de l’Ajuntament de Reus, el paquet més destacat correspon a Via Pública, 4.859.976 euros, amb projectes destacats com: la transformació del carrer Astorga en un eix cívic (1.270.845 euros); la urbanització del carrer Escultor Rocamora (500.000 euros); el soterrament de les línies del Pinar (479.000 euros); la millora del carrer Doctor Ferran (175.000 euros); la nova zona verda davant la Biblioteca Xavier Amorós (75.169 euros); i l’estudi per la reurbanització del carrer Mare Molas (50.000 euros).
Un altre bloc que suposarà 3.206.776 euros d’inversió és el corresponent a equipaments municipals. Destaquen els 1.903.576 euros per l’Escola Bressol Municipal L’Ametller; 244.000 euros per la segona fase del Vapor Vell; 236.000 euros per introduir millores al Centre Cívic Migjorn i al Mestral; o 225.000 euros per millores a les escoles públiques de la ciutat, entre d'altres.
El Pla d’Inversions incorpora 344.637 euros per diferents partides relacionades amb la Guàrdia Urbana, entre les quals destaquen els 95.000 euros que es destinaran al Pla de Mobilitat Urbana.
En matèria d’habitatge, es destinaran 100.000 euros reservats a la compra de nous habitatges per la via del tanteig i retracte per destinar-los a la Borsa de Lloguer municipal; 90.000 euros per la fase II de rehabilitació de les 9 comunitats de veïns i veïnes del Barri Fortuny; i 50.000 euros destinats a la rehabilitació i millora del parc públic d’habitatge.
Les inversions en equipaments culturals per al 2026 ascendiran a 1,37 M€, dels quals 1,1 M€ correspondran a la transformació del Centre Catòlic en el nou Centre d’Arts Escèniques per donar cabuda a diferents formats culturals i artístics, al marge del teatre. També hi haurà 90.000 euros d’inversió a les biblioteques i l’arxiu.
En l’àmbit del Medi Ambient es destinaran 250.000 euros per efectuar obres de millora a la planta de voluminosos; 75.000 euros a la ampliació de carregadors elèctrics a la via pública; 50.000 euros per estudiar la implantació d’un hort solar; 50.000 euros per millorar rieres; i 50.000 euros per millorar camins rurals.
Empreses municipals
Les empreses municipals de l'Ajuntament de Reus preveuen prop de 8 milions d'inversió per a l'any vinent. En el cas de Reus Mobilitat i Serveis invertirà 2.745.000 euros en la renovació de maquinària de la zona blava;
en la creació de la Zona d'Activitats Complementàries (ZAC); finalitzar el complex La Riera; millorar la xarxa d’aparcaments municipals; i continuar amb el desplegament del sistema públic de bicicleta compartida.
Reus Serveis Municipals gestionarà un pressupost d'inversions l'any que ve de 2.633.701 euros. El gruix de les inversions, 1,25 M€, es concentren en actuacions en l'àmbit de l'abastament i el sanejament de la divisió Aigües de Reus. D’altra banda, Aigües de Reus destinarà també 550.000 euros a actuacions en infraestructures.
El Pla d'Inversions per 2026 de Reus Transport és de 335.000 euros que es destinaran majoritàriament a l’adequació de la nau de les cotxeres i a l’ampliació del servei a demanda Bus x Tu.
Finalment, Reus Esport i Lleure comptarà amb 650.000 euros, dels quals el gruix, 600.000 euros es destinaran a la reposició de gespa artificial de tres camps de futbol: Reddis, La Pastoreta i el camp annex a l’estadi municipal i que és previst s’executin durant l’estiu de l’any vinent.