Política
Reus presenta un pressupost de 224,19 milions d’euros per al 2026 amb creixement en totes les àrees
Seguretat Ciutadana és l’àrea que més creix en pressupost en números absoluts
L’Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimarts el pressupost municipal per a l’any 2026, que ascendeix a 224,19 milions d’euros i que es portarà a votació al ple del proper divendres 24 d’octubre. El govern local ha destacat que es tracta d’un pressupost amb creixement a totes les àrees municipals i amb una clara orientació cap a la reducció de les desigualtats socials, la millora de l’espai públic, el reforç del transport i l’habitatge públics, i l’aposta per una ciutat més verda i sostenible.
Del total, 152,37 milions corresponen al pressupost de l’Ajuntament, 11,24 milions als organismes autònoms i 82,4 milions a les empreses municipals, sumant un pressupost consolidat del Grup Ajuntament de 224,19 milions d’euros.
L’àrea de Via Pública continuarà sent la de major despesa, amb 24,8 milions d’euros, un 1,6% més que el 2025, un increment que permetrà mantenir el compromís amb un espai públic de qualitat mitjançant els plans directors d’asfaltat, voreres, jardineria i el programa Barri a Barri. Seguretat Ciutadana és l’àrea que més creix en termes absoluts, amb un augment d’1,11 milions que eleva la partida fins als 17,2 milions d’euros. Aquest increment es destinarà principalment a la nova aplicació de seguretat ciutadana compartida amb diversos municipis del Camp de Tarragona i a avançar un any l’ampliació de la plantilla de la Guàrdia Urbana fins a 182 agents.
A Drets Socials es destinaran 14,36 milions d’euros, consolidant l’aposta del govern per atendre la vulnerabilitat i reduir les desigualtats. En la mateixa línia, la partida de Promoció Econòmica arribarà als 4 milions d’euros, amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica, l’emprenedoria i l’ocupació, xifra que s’amplia amb els recursos dels pressupostos de REDESSA, l’IMFE Mas Carandell i l’Agència Reus Promoció.
En l’àmbit mediambiental, el pressupost de 2026 preveu una despesa de 4,38 milions d’euros, un 0,87% més que l’any anterior, reforçant el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica. També creix la partida destinada al transport públic, que passa de 2,2 a 2,5 milions d’euros per oferir un servei més eficient als ciutadans. A Educació s’hi destinaran 12,3 milions, un 3,12% més, mentre que Cultura rebrà 7,19 milions, un augment del 5,14%. La modernització tecnològica de l’Ajuntament comptarà amb una dotació de 4,3 milions d’euros, i Esports i Habitatge i Urbanisme disposaran de 4,03 i 3,4 milions respectivament.
El Pla d’Inversions del grup Ajuntament pel 2026 ascendeix a 19,53 milions d’euros, dels quals 11,6 milions corresponen a l’Ajuntament i 7,8 milions a les empreses municipals i organismes autònoms. Es tracta del tercer any consecutiu en què el consistori manté un important esforç inversor sense incrementar els impostos locals —que continuen congelats— ni augmentar l’endeutament municipal. De fet, la previsió és reduir el deute fins als 114,79 milions d’euros, amb una ràtio d’endeutament del 57,52%, molt per sota del màxim legal permès del 110%.