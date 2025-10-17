Transformació
L'altra cara del Pla de Barris a Reus: de la teràpia canina per a infants a la recollida de roba
A banda dels grans projectes, l'Ajuntament de Reus també demana subvenció per a diverses propostes més socials
La proposta que l’Ajuntament de Reus ha presentat a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-29 està conformada per una trentena d’accions plantejades al sud de la ciutat. En cas de ser seleccionat, l’ajut de la Generalitat de Catalunya permetria accelerar la transformació dels barris Carrilet, Fortuny, Juroca, Parcel·les Casas i Montserrat, que esperen veure l’evolució d’indrets com el carrer d’Astorga i l’entorn del Carrilet. L’alcaldessa, Sandra Guaita, i els regidors Marina Berasategui, Anabel Martínez i Daniel Rubio van desgranar dimecres una quinzena de les actuacions programades, però no són les úniques. El paquet també té en compte equipaments com el Giny i el Centre Cívic Migjorn, serveis com la recollida selectiva de la brossa o cursos de català i el benestar animal i de la població.
El programa d’intervenció pretén ser integral i anar més enllà de la totxana. Per això, s’ha dividit en tres grans eixos principals: les transformacions físiques, la transició ecològica i l’acció sociocomunitària. La tercera pota se centra en la reducció de les desigualtats i l’empoderament de la ciutadania. En aquest context, el consistori pretén fomentar l’alimentació saludable, així com l’esport com una eina de salut i integració social. També, reforçar el Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental (SOABEM), que busca ser un punt d’atenció i acompanyament davant qualsevol mena de malestar i actuar com a porta d’entrada cap als diferents agents especialitzats per atendre cada situació. En el cas d’infants víctimes de violència, s’activarà un taller de teràpia canina en què els gossos ajudaran els més petits a millorar la seva autoestima i habilitats socials i a gestionar els seus sentiments.
Equipaments i sostenibilitat
El Giny s’integrarà com un equipament per a l’ús i el gaudi de la zona meridional. Amb el nou full de ruta, de caràcter cultural, feminista i comunitari, s’ha revitalitzat l’espai i l’objectiu és continuar donant-li força i activitat. I amb el Centre Cívic Migjorn com a centralitat dels barris, es dinamitzarà amb entitats i grups informals i serà objecte d’obres de millora. A més, s’impulsaran cursos de català destinats a nova ciutadania. Totes aquestes propostes se sumen a les ja anunciades en l’exposició pública, com la reforma del barri del Carrilet, amb el mercat com a columna vertebral, tot adoptant nous usos més enllà de la venda de producte fresc; el programa Xarxa als Barris per combatre la vulnerabilitat social dels joves a través del joc lúdic; o la creació del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones de més de 60 anys.
Per fomentar el reciclatge i facilitar la separació dels residus, la idea és establir a l’àrea minideixalleries fixes i punts de recollida de roba. També es crearan noves zones d’esbarjo per a gossos, s’instal·laran plaques solars en equipaments municipals i es millorarà el drenatge al carrer Notari Rull.
Tot plegat completa el llistat de la trentena d’actuacions, amb accions ja anunciades com la construcció de l’escola bressol municipal l’Ametller, les subvencions a comunitats per a la rehabilitació energètica i la instal·lació d’ascensors, la perllongació del parc de Mas Iglesias, la renaturalització del pati de l’Escola Eduard Toda o la dinamització dels horts urbans del carrer d’Astorga.
Reus
Sergi Peralta Moreno