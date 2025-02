El Giny estarà «més viu» esdevenint una escola cultural feminista de gestió publicosocial

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El Giny és un equipament cultural ubicat al sud de Reus. Va néixer per ser una escola del circ, però l’activitat va anar decaient i, els últims anys, el seu ús era esporàdic. «L’hem anat fent servir de calaix de sastre d’aquelles entitats que ens demanaven un espai», reconeix el regidor de Cultura, Daniel Recasens. Ha acollit iniciatives d’organitzacions tan diverses com l’Institut Josep Tapiró, una banda de cornetes i tambors o Tebac Teatre, així com residències artístiques.

Ara, tindrà un full de ruta que li donarà una nova vida. La cooperativa Icària, en el marc de la Comunalitat Reus Sud, va presentar una proposta per desenvolupar-hi un projecte «cultural, feminista i comunitari». «I tant, però penseu en l’estat que està i que s’ha de compatibilitzar amb els altres usos», digué la regidoria. Dit i fet: el Giny serà la seu d’una escola cultural feminista.

Olga San Felipe, de la cooperativa Icària, explica que, a banda de començar a detallar una programació «perquè puguin anar passant coses», la feina més imminent és contactar amb persones, entitats i professionals del món de la cultura que vulguin implicar-se en el projecte, que compta amb una subvenció de la Generalitat, i formar part de la seva governança.

L’òrgan, que inclourà Icària i l’Ajuntament i es convidarà Tebac i la banda de cornetes i tambors, servirà per «prendre decisions de què ha de succeir en aquell espai i de quina manera». «D’equipaments d’aquest estil no n’hi ha tants al país», remarca Recasens sobre el fet que la gestió sigui publicosocial.

Així i tot, San Felipe expressa que ja hi ha un «imaginari de coses que volem que passin». «Volem dotar la cultura de referents femenines, sobretot d’aquelles àrees que potser estan més masculinitzades», assenyala, tot afegint que «no vol dir que sigui exclusiva per a dones».

La representant d’Icària afirma que el circ «hi serà igualment», però no serà l’única disciplina. «Anirem en funció de la demanda o les propostes que ens puguin aportar», concreta. El regidor de Cultura assenyala que s’intentarà arribar «a un teixit que, d’entrada, pot sentir-se poc cridat a participar en la cultura normativa».

Hi haurà exposicions, tallers, esdeveniments i formacions sobre matèries com aprendre a utilitzar una taula de so. La ràdio comunitària es vol que «no només es quedi de portes endins», sinó que impliqui agents de l’entorn com l’institut o les entitats veïnals. «La proposta és que un equipament estigui més viu del que ho està i ha de poder interpel·lar el seu entorn natural», afegeix l’edil.

El «diàleg» amb la comunitat serà clau per dibuixar el futur de l’indret. Es buscarà, també, que s’integri amb altres actors com els centres cívics o la Biblioteca Pere Anguera. Per tot plegat, San Felipe subratlla que serà un procés «lent», però «nosaltres procurarem que hi vagin passant coses mentrestant».

San Felipe destaca que, quan han presentat els actes a la zona, el feedback rebut ha estat «extraordinari, molt bo». «Ens està contactant molta gent preguntant com ho farem, mostrant interès», comenta. I és que considera que el projecte d’una escola cultural feminista és «molt concreta i necessària».