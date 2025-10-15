Societat
Reus presenta un pla amb 31 actuacions i 25 milions per transformar els barris del sud
Les actuacions estan repartides en tres eixos: transformacions físiques, accions sociocomunitàries i iniciatives de transició ecològica.
L’Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimecres les línies mestres del seu projecte pels barris del sud dins la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya. L’alcaldessa, Sandra Guaita, acompanyada dels regidors implicats, ha detallat que la proposta inclou 31 actuacions distribuïdes en tres eixos: transformacions físiques, accions sociocomunitàries i iniciatives de transició ecològica, amb un pressupost total de 25 milions d’euros, meitat aportats per la Generalitat i meitat per l’Ajuntament.
Segons Guaita, es tracta d’una proposta ambiciosa i transversal que busca accelerar la transformació dels barris del sud, zones amb un deute històric en infraestructures i habitatge, moltes amb edificis de més de 60 anys.
Entre les transformacions urbanes destaca el carrer Astorga, amb 4,24 milions d’euros per convertir-lo en un gran eix cívic del segle XXI, amb voreres més àmplies, arbrat i espai per als vianants. També es preveu la urbanització de l’entorn del Carrilet i la renovació del carrer Escultor Rocamora, amb un pressupost de 2,33 milions d’euros.
Pel que fa al parc d’habitatge, el pla destina 2,1 milions d’euros a subvencions per a la instal·lació d’ascensors, 500.000 euros per a mesures d’eficiència energètica i 300.000 euros per a l’adquisició d’habitatge de lloguer social i assequible.
En l’àmbit educatiu i d’equipaments, s’inclou la futura Escola Bressol Municipal L’Ametller, que permetrà completar una illa educativa de 0 a 16 anys amb l’escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri (2,95 milions d’euros), així com un nou equipament municipal al Carrilet amb usos socials, culturals i cívics, destacant el Mercat del Carrilet.
L’eix sociocomunitari preveu l’extensió del programa Temps per Cures (540.750 euros) per afavorir la conciliació familiar, l’impuls del programa Xarxa als Barris amb activitats lúdiques per combatre la vulnerabilitat social, formació per a l’ocupació i un punt d’informació per a persones majors de 60 anys.
Finalment, l’eix de transició ecològica inclou la renaturalització del pati de l’escola Eduard Toda, la gestió i dinamització dels horts urbans de l’eix Astorga, l’ampliació de carrils bici i la creació de nous passos de vianants a l’avinguda Salou i a l’avinguda President Macià.