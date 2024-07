Un autobús es queda atrapat en la font de la plaça del Canal de Reus

Un autobús s'ha quedat atrapat en la font de la plaça del Canal de Reus. Tot i que encara es desconeixen les causes de com l'autobús ha pogut arribar al mig de la font, el succés ha provocat l'estupefacció dels serveis d'emergència i d'aquells que passaven per la zona.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 14.01 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb, almenys, una dotació. Allà, han comprovat que l'autobús només estava ocupat pel conductor, que no s'havia quedat atrapat i que es troba en bones condicions i conscient.

Un cop valorat l'estat del conductor, els serveis d'emergència han desconnectat les bateries i s'han retirat de la zona, a l'espera d'una ambulància del SEM, que ha estat requerida per acabar de concretar l'estat del conductor, i de la grua que ha de retirar el vehicle.

