La reforma del Centre Catòlic de Reus permetrà obrir un nou atri vertical i terrats

La reforma del Centre Catòlic cada vegada està més a prop d’esdevenir una realitat. L’Ajuntament de Reus i els arquitectes Rubén Heras i Sandra Álvarez, en representació de l’equip guanyador del concurs d’idees, van presentar ahir la proposta per rehabilitar l’edifici i integrar-lo a la xarxa d’equipaments culturals de la ciutat.

Sis elements clau definiran l’indret: l’obertura d’un atri vertical i de terrats, l’apropiació de l’exterior, la posada al dia del teatre, la incorporació de noves sales i la reserva d’espais per a l’Església. «Estem avançant de manera decidida cap a un nou Centre d’Arts Escèniques», va expressar el regidor de Cultura, Daniel Recasens.

La regidora en cap d’Urbanisme, Marina Berasategui, va valorar que la proposta recull «dos principals conceptes», com són disposar d’un nou espai cultural central «amb instal·lacions adaptades, actualitzades i necessàries per a l’impuls de les disciplines artístiques» i tenir «el punt de preservació patrimonial, de record i cura».

L’arquitecta Sandra Álvarez va comentar que l’edifici, construït «en moltes etapes», presenta unes característiques d’heterogeneïtat que l’identifiquen i que es volen posar en relleu. La iniciativa començarà a la plaça d’Evarist Fàbregas, on «ens apropiem del volum de la sortida del pàrquing». La façana s’obrirà cap a l’espai públic i s’apropiarà d’ell, transformant la sortida en una llotja amb una pèrgola.

Imatge virtual del futur Centre Catòlic de Reus.

A l’interior, el visitant es toparà amb un vestíbul molt ampli que permetrà acollir exposicions temporals o representacions de petit format. La planta baixa estarà dividida per un atri vertical que coronarà la globalitat de l’edifici, un element «que ens permet relacionar els diferents espais», explicà Álvarez, i una nova escala.

Heras afegí que el tall «crearà una transparència en vertical que permeti la visió completa de l’edifici des de la planta baixa» i una «transparència en horitzontal», atès que es buscarà que les sales s’aglutinin al voltant del forat. A més, permetrà il·luminar l’immoble a través de la claraboia de la coberta.

Amb accés des de la planta baixa, es podrà trobar el bar i el teatre, que serà rehabilitat. La proposta «vol ser molt prudent i respectuosa», matisà Heras. S’intentarà conservar la ferradura, es restauraran els elements característics «que li donen la imatge de teatre popular» i es retirarà el fals sostre perquè quedin a la vista les voltes de maó. També s’actuarà en relació amb la climatització, l’acústica i els elements escènics i tècnics.

Imatge del projecte guanyador del concurs per a la rehabilitació del Centre Catòlic.Ajuntament de Reus

La primera planta estarà conformada per les dependències relacionades amb el desenvolupament artístic, amb sales polivalents i d’assaig i camerinos. També hi haurà la biblioteca. El segon pis serà de caràcter administratiu, amb despatxos, oficines i la part reservada a l’Arquebisbat de Tarragona. L’actuació la tancarà l’obertura de terrats. Les obres no es preveuen fins al 2025.

Treballant perquè Bravium Teatre torni a casa seva

L’Ajuntament de Reus va transmetre des del primer moment que, amb el Centre Catòlic reformat, es voldria oferir una casa a l’associació Bravium Teatre i a altres entitats culturals. L’alcaldessa, Sandra Guaita, va detallar ahir que s’està treballant jurídicament en el conveni perquè Bravium Teatre torni a l’edifici al més aviat possible.



«Com que la voluntat hi és, no ens preocupa gaire, hem de buscar l’encaix jurídic», explicà la batllessa. Al seu torn, Recasens apuntà que «el Bravium tenia una ocupabilitat de l’espai i volem assegurar que hi continuï sent». A més, mencionarà que «hi seran convidades totes les entitats, col·lectius i companyies que actuïn a la ciutat i al territori».

