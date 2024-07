La botiga 'low cost' amb productes a 1 i 2 euros que inauguren aquest dissabte a Reus

Action inaugurarà aquest dissabte la seva nova botiga a Reus. Així doncs, l'empresa 'low cost', que estarà situada a l'avinguda Pere el Cerimoniós, substitueix així el Caprabo que hi havia instal·lat fins fa unes setmanes. De fet, en les darreres setmanes, en el recinte s'han portat a terme reformes per tenir-ho tot a punt per a l'obertura i, a l'exterior, també s'ha instal·lat un cartell amb el nom de l'empresa.

Això sí, aquesta no és l'única botiga que Action té a la demarcació. Tant és així, que fa un parell d'anys, l'empresa es va instal·lar al Polígon de Les Gavarres de Tarragona. Allà, l'establiment té una superfície de 969 metres quadrats i aparcament i, amb aquesta botiga, la companyia va generar un total de 31 llocs de treball.

En les seves botigues, l'empresa ofereix la 'Fórmula Action', o sigui, un assortiment de productes que van canviant i que tenen preus molt baixos. Dels 6.000 productes que ofereix, 1.500 articles costen menys d'1 euro i el preu mitjà de venda de tota la gamma és inferior a 2€.

Et pot interessar: