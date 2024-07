VÍDEO: L'autobús atrapat en una font de Reus genera incredulitat entre veïns i turistes

L'autobús que ha quedat atrapat a la plaça del Canal de Reus ha generat incredulitat, estupefacció i sorpresa entre els veïns i els turistes que passaven per la zona. De fet, molts d'ells han enregistrat el moment a través de fotografies i vídeos i, fins i tot, aquells que anaven caminant s'han apropat fins a la font per contemplar l'escena.

Tot i això, encara es desconeixen les causes de com l'autobús ha pogut arribar al mig de la font. Dins de l'autobús només hi viatjava el conductor, que no ha quedat atrapat en cap moment, ni ha perdut la consciència, i que es troba en bones condicions.

Aquest fet ha obligat a actuar els Bombers, que han rebut l'avís a les 14.01 hores i, un cop comprovat l'estat del conductor i que no havia quedat atrapat, han portat a terme tasques com desconnectar les bateries de l'autobús. També s'ha dirigit fins a la plaça del Canal una ambulància del SEM per acabar de concretar l'estat del conductor.

