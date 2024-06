Guaita tanca un primer any «d’atendre necessitats urgents», però també de «pensar en gran»

«Nosaltres ho tenim clar: volem una ciutat del segle XXI, dinàmica, transformadora, il·lusionant, referent». D’aquesta manera va definir l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, l’objectiu de les directrius de l’equip de govern que encapçala.

El 17 de juny del 2023, va accedir al càrrec amb la voluntat de «transformar la ciutat». Han estat 365 dies «de canvi» en què «hem mirat d’atendre les necessitats urgents, però també tenir la capacitat de pensar en gran i recuperar la mirada llarga», va reconèixer la batllessa. Ahir feu balanç del primer any de mandat. Repassà les primeres passes de l’executiu local i els somnis de futur; els projectes engegats i l’horitzó. I entremig, aprofità per compartir una actualització sobre la demanada reforma de l’estació d’autobusos.

«Amb la Generalitat de Catalunya, estem treballant per a un nou emplaçament de l’estació d’autobusos, per moure-la, per guanyar un espai verd i que l’estació estigui més integrada amb la ciutat i sigui més intermodal», va detallar.

Guaita comentà que «serem molt pesats» reclamant el desplegament d’infraestructures «que ens han de permetre moure’ns pel territori i la ciutat», independentment de l’administració pública amb qui toqui bregar. En primer lloc, es mostrà convençuda de la idoneïtat del TramCamp, que «reclamarem on faci falta». Tampoc se sentirà satisfeta fins que entri en funcionament l’estació de Bellissens. «El pròxim mes, en principi, han de començar les obres», informà. Tampoc oblidà l’estació intermodal.

La batllessa assenyalà que, el primer mes del mandat, ja es van activar plans de xoc —el de neteja a la via pública— «per atacar les problemàtiques que ens estàveu traslladant de manera subjectiva i que era evident que hi havia». El van seguir la neteja i manteniment d’espais d’esbarjo per a gossos, la pintura als centres educatius... «La urgència no es podia quedar amb una cosa efímera; hem volgut transformar la urgència en una voluntat activa i permanent de fer accions a tota la ciutat», continuà. Aquesta intenció s’ha materialitzat amb l’increment del pressupost destinat a la neteja i a la dotació de 2,1 milions d’euros anunciada per al manteniment de la via pública, que, a més, permetrà executar una reforma integral del carrer del Doctor Ferran.

Cicles vitals

Un altre dels aspectes que subratllà l’alcaldessa va ser la intenció d’escoltar les necessitats «en tots els cicles vitals» i de fer partícip de les polítiques al conjunt de la ciutadania, sigui quina sigui la seva edat. Des de la potestat dels alumnes de l’Escola Eduard Toda a decidir el nom de la futura escola bressol municipal (EBM) que s’ubicarà al costat del centre —Ametller— i l’altaveu que suposa el Consell d’Infants Ciutadans fins a la recuperació de Festa de la Gent Gran, ampliant-la fins a una setmana sencera, passant per iniciatives com Prototips i les festes segures i lliures de fum i d’alcohol, espais d’expressió dirigits als adolescents.

Mencionar la nova escola bressol municipal com un dels projectes de més envergadura de l’equip de govern no fou simplement fruit de l’enumeració de projectes. Guaita analitzà el primer any de mandat al parc de Mas Iglesias, un indret que escenifica que el sud de Reus «patirà moltes transformacions»: l’EBM, la transformació del barri del Carrilet, l’edificació d’habitatges de protecció oficial, la construcció del baixador de Bellissens i de l’estació intermodal...

«Volem treballar per tenir una ciutat més igualitària, cohesionada i segura», apuntà la batllessa. En polítiques d’igualtat, assegurà que s’ha de ser «molt contundents amb els casos de violència de gènere» i que «no podem admetre polítiques de l’odi». «No volem que ningú es quedi enrere», expressà, per, a continuació, recordar l’augment de la partida de subvencions per a pagar els rebuts destinats a persones en situació de vulnerabilitat i l’activació d’un nou servei de telèfon d’atenció per a tràmits telemàtics que permet rebre el suport a través d’una videoconferència.

En l’àmbit de la seguretat, recordà que s’està treballant en tres direccions: la incorporació de nous agents a la plantilla de la Guàrdia Urbana, el desenvolupament d’una aplicació de col·laboració ciutadana que permeti a la població contactar directament amb els cossos de seguretat i l’Ajuntament i el desplegament de polítiques d’urbanisme feminista, com la millora i el canvi de l’enllumenat «perquè la gent se senti més segura, ja que a vegades no passa res, però es té la sensació d’inseguretat perquè el carrer és fosc».

Ciència i innovació

«La millor política social és la promoció econòmica», destacà Guaita en la seva intervenció. «Els ciutadans han de poder tenir una feina i un habitatge dignes per ser ciutadans lliures», prosseguí. Va reconèixer que la capital del Baix Camp «ha sigut un referent en política econòmica i en polítiques de participació publicoprivades». «Hem de continuar treballant en aquesta línia», digué. I s’ha de fer amb un model «del segle XXI, basat en la ciència, la innovació, la captació de talent i la capacitació de les persones».

L’alcaldessa va posar en relleu l’obertura del quart centre d’empreses de Redessa, l’Innovació, que serà seu de T-Systems. També, la «col·laboració estreta amb la universitat i els centres tecnològics i de recerca». «No ens podem quedar aquí», afirmà, abans d’apuntar que «estem buscant els recursos per poder continuar ampliant els serveis que donem; el que volem construir és el nou CEPID, el CEPID 2».

Polítiques d’habitatge, les reformes dels mercats municipals, la cultura, la renovació del Gaudí Centre —que es vol actualitzar de cara al 2026—, el foment del turisme esportiu, la recuperació de fonts d’aigua de quilòmetre zero, el projecte RENATUReus o els desplegaments de la Zona de Baixes Emissions i de la Ganxeta foren altres de les idees remarcades per l’alcaldessa. «Ens hem emplaçat amb una cosa, que és somiar la ciutat que volem», tancà.

