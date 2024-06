Viñuales presumeix de la feina feta i les inversions executades en el seu primer any

L’Anella Mediterrània va ser el lloc escollit per l’alcalde, Rubén Viñuales, per fer balanç del primer any de mandat. Va ser una elecció feta a consciència, ja que és un dels espais on més moviment hi ha hagut durant els darrers dotze mesos. No només perquè ha acollit nombrosos esdeveniments esportius com la Copa del Rei i de la Reina de Tenis Taula o la Minicopa de bàsquet, sinó també per les inversions que estaven pendents i que el govern socialista ha executat. Per exemple, l’adequació del camp de rugbi o la instal·lació de nou parquet al Palau d’Esports de Catalunya.

«Molts cops havia sentit que calia situar Tarragona al mapa i en turisme esportiu ho hem fet», assenyalava Viñuales, qui afegia que tot està llest perquè la primera setmana de juliol es renovi la gespa dels vuit camps de futbol municipals. Des de l’Anella Mediterrània, es podia veure a l’horitzó el PP-10, el sector de major creixement de Tarragona. «Aviat es construiran 192 pisos de lloguer social», recordava l’alcalde. El batlle assenyalava que també se’n construiran a Llevant: «La gent ha de viure on vol i no triar la zona en funció de la capacitat econòmica familiar».

La Tabacalera, protagonista

La Tabacalera ha estat una de les principals protagonistes aquest primer any de mandat. Viñuales té la voluntat de convertir-lo en un hub tecnològic, cultural i formatiu. S’estan ultimant els passos perquè el mòdul 5 es converteixi en un centre universitari. Mentrestant, la comissió formada per l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament continua treballant perquè l’edifici principal es transformi en la nova Biblioteca Provincial. Tanmateix, s’està estudiant la possibilitat de traslladar el Conservatori de Música de la Diputació a la Tabacalera i instal·lar-hi centres de recerca i tecnològics.

Encarrilant el POUM

A l’altra banda del riu Francolí, el govern hi ha projectat un barri tecnològic que ha de servir de «catalitzador» per a «la creació d’empreses i generació de llocs de treball de valor». D’aquesta manera, es pretén crear una nova centralitat a la ciutat. Tot això està previst en el futur POUM, que, segons Viñuales, encara la recta final per a l’aprovació inicial a principis de l’any vinent. «És un document assumible per a tots els grups polítics», assegurava l’alcalde.

Inversions en Patrimoni

«Hem treballat intensament pel patrimoni de la ciutat i ho hem fet amb el manteniment dels nostres monuments», remarcava el batlle. Així, destacava la finalització de les obres de restauració de les façanes de la Torre del Pretori, el projecte en marxa del Circ Roma o el concurs públic per a la redacció del pla director de l’Amfiteatre. L’alcalde va aprofitar per reclamar «més recursos» a la Generalitat per a la conservació del patrimoni. D’altra banda, va fer èmfasi en el procés que s’està duent a terme per elaborar el Pla Estratègic Tarragona Cultura. En aquest àmbit, també va recordar que Torreforta i Sant Pere i Sant Pau tindran en els pròxims anys les seves respectives biblioteques: «Amb aquests dos equipaments per fi podrem entrar dins la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya».

Any de recuperacions

Una de les primeres decisions que va prendre l’executiu socialista va ser recuperar la figura del regidor de barri. Viñuales considera que ha estat un «èxit» perquè «ens permet vehicular de les associacions de veïns». L’alcalde apuntava que també s’ha recuperat la Fira d’Abril quatre anys després. El batlle va destacar altres fites com el rècord assolit d’arribades de turistes (510.268), l’encàrrec de la redacció del projecte del nou col·lector de la Part Baixa, la reducció del deute viu fins al 72,2%, l’impuls del Pam a Pam o l’elaboració de la primera proposta de l’ordenança de terrasses.

Les dues cares de la moneda

Tot i el balanç positiu, l’alcalde reconeixia que ha hagut de prendre decisions «necessàries» que «no sempre agraden». És el cas de les noves zones d’aparcament regulat, que juntament amb els episodis violents a Campclar i a la ciutat, la pujada d’impostos o l’anul·lació del contracte de la brossa, han estat els aspectes negatius del primer any de mandat. Malgrat això, Viñuales va assegurar ahir que «la ciutat estarà molt millor quan passin aquests quatre anys». Entre d’altres, es renovarà tota la flota d’autobusos municipals. S’invertiran gairebé 13 milions d’euros per comprar 30 busos híbrids i 4 elèctrics. El batlle també vol combatre la inseguretat. Per això, deia l’alcalde, s’ha reforçat l’estructura de la Guàrdia Urbana amb més agents i es continuarà fent en el futur.

Els projectes pendents dels Next Generation L’alcalde, Rubén Viñuales, exposava que l’Ajuntament de Tarragona té actualment 17 projectes finançats amb fons europeus Next Generation, com el desplegament de la Zona de Baixes Emissions o la renaturalització del Francolí. «Tres ja estan finalitzats i justificats i 14, en tramitació». L’import total ascendeix a 31,2 milions d’euros, dels quals se’n subvencionen 20,1. El batlle té el compromís d’executar «el 100% dels fons».

