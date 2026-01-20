ADAMUZ
Què se sap fins ara de l’accident de trens d’Adamuz?
El balanç provisional és de 41 de morts i 39 persones ingressades
Són ja 41 les víctimes mortals de l’accident de trens ocorregut aquest diumenge a Adamuz (Còrdova) quan un Iryo que circulava a Madrid procedent de Còrdova va descarrilar i va impactar contra un Alvia que viatjava des de la capital en direcció a Huelva.
Això és el que se sap de l’accident fins el moment.
Els fets
- Hi ha 41 de morts i 39 persones continuen ingressades, 13 de les quals, entre elles un menor, estan en Unitats de Cures Intensius (UCI).
- D’acord a l’última actualització assistencial facilitada a EFE per la Conselleria de Sanitat de la Junta d’Andalusia, el total d’atesos ha estat de 122 persones, 117 adults i 5 nens, dels quals fins les 22:00 hores d’aquest dilluns seguien ingressades 39 persones, 35 d’ells adults i 4 nens.
- L’últim cadàver recuperat ahir a la nit s’ha localitzat sota les restes del tren Iryo, els tres últims vagons del qual van descarrilar provocant el sinistre en xocar amb la capçalera del tren Alvia.
- El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat en TVE que són localitzats tres cossos entre els garbuixos del tren Alvia, que en les pròximes hores esperen ser excarcerats.
- L’Institut de Medicina Legal de Còrdova ha rebut ja els cossos de 37 persones mortes en l’accident de trens i han realitzat 23 autòpsies. Les víctimes plenament identificades pel Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ascendeix a cinc.
- Respecte a les 43 denúncies presentades per desaparició, el president andalús ha aclarit que hi havia tres denúncies sobre la desaparició d’una mateixa persona.
- La província de Huelva és la més afectada per la tragèdia, amb almenys 15 morts confirmats oficialment i diverses persones desaparegudes. La família Zamorano, de Punta Umbría, amb quatre víctimes mortals simbolitza l’horror d’aquesta catàstrofe.
Els treballs a la zona
- Durant la nit i la matinada els treballs s’han centrat en condicionar les zones de l’Alvia i de l’Iryo i en apuntalar els últims vagons d’aquest últim. La maquinària pesada ha realitzat tasques de compactacions del terreny i dos grues més s’han incorporat a la feina.
- El ministre de Transport, Óscar Puente, ha destacat aquest dimarts que la Guàrdia Civil està centrada ara en analitzar el cotxe sis del tren Iryo, el primer que va descarrilar diumenge a Adamuz (Còrdova), i després ja ho faran els tècnics.
- Aquest migdia els agents de la servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ja havien acabat la inspecció ocular i recollida d’evidències dels vagons 7 i 8 i continuen les seves anàlisis als altres sis cotxes amb la previsió de poder acabar aquest dimarts.
- Una vegada que les forces de seguretat acabin les seves anàlisis, els treballs se centraran a treure de les vies aquests cotxes, encara que es tracta d’una tasca complexa per l’escarpat del terreny.
- Per aquesta tasca estan preparades dos enormes grues de 400 i 300 tones. Provaran de redreçar els tres vagons descarrilats del tren Iryo amb suport de la Unitat Militar d’Emergències (UME).
- Més de 50 militars cooperen en els treballs d’estabilització de vagons de tren per part de l’equip de recerca i rescat urbà (USAR), estan donant seguretat als serveis d’emergències i suport a les autoritats amb materials específics.
- Continua el treball al Lloc de Comandament Avançat (PMA), desplegat al costat de l’Edifici Tècnic d’Adif a Adamuz, on està prevista una nova reunió de coordinació entre operatius.
Primera jornada de dol
- Poc després del migdia, en la primera jornada de dols oficial, els reis han arribat a la zona del descarrilament dels dos trens a Adamuz i han pogut conèixer de primera mà els treballs que es desenvolupen per part dels diferents equips d’emergència i seguretat desplegats.
- Iberia ha rebaixat de 150 a 99 euros el preu màxim per trajecte dels bitllets entre Madrid i Andalusia fins el 2 de febrer.
- A més ha ampliat el nombre de seients en un 57 %, amb 6.316 places addicionals des d’aquest dimarts i fins diumenge, i ha afegit un vol diari més en cada sentit entre Madrid i Sevilla, fins diumenge, i un més entre Madrid i Màlaga en cada sentit, fins divendres.