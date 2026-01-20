Diari Més
Tot el que se sap fins ara de l’accident de trens d’Adamuz

ADAMUZ

Què se sap fins ara de l’accident de trens d’Adamuz?

El balanç provisional és de 41 de morts i 39 persones ingressades

Vagons dels trens Iryio i Alvia sinistrats en l'accident ferroviari ocorregut diumenge passat.EFE

Vagons dels trens Iryio i Alvia sinistrats en l’accident ferroviari ocorregut diumenge passat.EFE

Publicat per
Efe/ Redacció

Creat:

Actualitzat:

Són ja 41 les víctimes mortals de l’accident de trens ocorregut aquest diumenge a Adamuz (Còrdova) quan un Iryo que circulava a Madrid procedent de Còrdova va descarrilar i va impactar contra un Alvia que viatjava des de la capital en direcció a Huelva.

Això és el que se sap de l’accident fins el moment.

Els fets

- Hi ha 41 de morts i 39 persones continuen ingressades, 13 de les quals, entre elles un menor, estan en Unitats de Cures Intensius (UCI).

- D’acord a l’última actualització assistencial facilitada a EFE per la Conselleria de Sanitat de la Junta d’Andalusia, el total d’atesos ha estat de 122 persones, 117 adults i 5 nens, dels quals fins les 22:00 hores d’aquest dilluns seguien ingressades 39 persones, 35 d’ells adults i 4 nens.

- L’últim cadàver recuperat ahir a la nit s’ha localitzat sota les restes del tren Iryo, els tres últims vagons del qual van descarrilar provocant el sinistre en xocar amb la capçalera del tren Alvia.

- El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat en TVE que són localitzats tres cossos entre els garbuixos del tren Alvia, que en les pròximes hores esperen ser excarcerats.

- L’Institut de Medicina Legal de Còrdova ha rebut ja els cossos de 37 persones mortes en l’accident de trens i han realitzat 23 autòpsies. Les víctimes plenament identificades pel Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ascendeix a cinc.

- Respecte a les 43 denúncies presentades per desaparició, el president andalús ha aclarit que hi havia tres denúncies sobre la desaparició d’una mateixa persona.

- La província de Huelva és la més afectada per la tragèdia, amb almenys 15 morts confirmats oficialment i diverses persones desaparegudes. La família Zamorano, de Punta Umbría, amb quatre víctimes mortals simbolitza l’horror d’aquesta catàstrofe.

Els treballs a la zona

- Durant la nit i la matinada els treballs s’han centrat en condicionar les zones de l’Alvia i de l’Iryo i en apuntalar els últims vagons d’aquest últim. La maquinària pesada ha realitzat tasques de compactacions del terreny i dos grues més s’han incorporat a la feina.

- El ministre de Transport, Óscar Puente, ha destacat aquest dimarts que la Guàrdia Civil està centrada ara en analitzar el cotxe sis del tren Iryo, el primer que va descarrilar diumenge a Adamuz (Còrdova), i després ja ho faran els tècnics.

- Aquest migdia els agents de la servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ja havien acabat la inspecció ocular i recollida d’evidències dels vagons 7 i 8 i continuen les seves anàlisis als altres sis cotxes amb la previsió de poder acabar aquest dimarts.

- Una vegada que les forces de seguretat acabin les seves anàlisis, els treballs se centraran a treure de les vies aquests cotxes, encara que es tracta d’una tasca complexa per l’escarpat del terreny.

- Per aquesta tasca estan preparades dos enormes grues de 400 i 300 tones. Provaran de redreçar els tres vagons descarrilats del tren Iryo amb suport de la Unitat Militar d’Emergències (UME).

- Més de 50 militars cooperen en els treballs d’estabilització de vagons de tren per part de l’equip de recerca i rescat urbà (USAR), estan donant seguretat als serveis d’emergències i suport a les autoritats amb materials específics.

- Continua el treball al Lloc de Comandament Avançat (PMA), desplegat al costat de l’Edifici Tècnic d’Adif a Adamuz, on està prevista una nova reunió de coordinació entre operatius.

Primera jornada de dol

- Poc després del migdia, en la primera jornada de dols oficial, els reis han arribat a la zona del descarrilament dels dos trens a Adamuz i han pogut conèixer de primera mà els treballs que es desenvolupen per part dels diferents equips d’emergència i seguretat desplegats.

- Iberia ha rebaixat de 150 a 99 euros el preu màxim per trajecte dels bitllets entre Madrid i Andalusia fins el 2 de febrer.

- A més ha ampliat el nombre de seients en un 57 %, amb 6.316 places addicionals des d’aquest dimarts i fins diumenge, i ha afegit un vol diari més en cada sentit entre Madrid i Sevilla, fins diumenge, i un més entre Madrid i Màlaga en cada sentit, fins divendres.

