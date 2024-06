El 10 de desembre començarà el judici del conflicte a la Sang

10 de desembre. El judici derivat del conflicte intern a la Reial i Venerable Congregació de la Sang de Tarragona arrencarà en aquesta data. El litigi haurà de dirimir si es va cometre o no falsificació documental a l’hora de fer el canvi de nom de l’església de Natzaret l’any 2018. Aquell any, la seu canònica va passar a ser copropietat de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat.

La part denunciant, formada per un grup de congregants, argumenta que el canvi de nom de la propietat no es va fer correctament i va interposar una denúncia contra la direcció de l’entitat, capitanejada per mossèn Queraltó. Aquest grup creu que la data del judici era el «previst». La direcció de la Sang va acordar fer una esmena a l’error en el registre de la propietat de l’any 1987 i va incloure a la Soledat al registre. Els denunciants argumenten que els títols d’adquisició de la seu són previs i que, llavors, la Soledat no existia. La Justícia haurà de dirimir si hi va haver delicte o no. La direcció defensa que el tràmit es va fer correctament.

No es descarta la via penal

D’altra banda, els denunciants no descarten obrir un altre procediment per la via penal. «No ho hem descartat. De moment, esperarem a presentar-la perquè sinó es paralitzaria el procés per la via civil», exposen fonts dels denunciants.

Procés electoral obert

L’anunci de la data del judici arriba enmig del procés electoral a la Sang, que es va convocar després de celebrar la Setmana Santa per qüestions d’estatut. El termini per a presentar candidatures acaba el dia 25. Els congregants votaran a la nova junta directiva en una junta extraordinària.

L’Arquebisbat a l’aguait

El passat abril l’Arquebisbat de Tarragona va emetre un comunicat on exposava que esperarà a les actuacions judicials abans de prendre decisions sobre la Sang.

Tot i això, la diòcesi va explicar que no considera desitjables els conflictes interns a l’entitat i que malmeten els principis mateixos del cristianisme. L’Arquebisbat aposta per un diàleg sincer que hauria de dur a una entesa interna en el bé de la congregació.

Et pot interessar: