Adeu als 120 km/h: l’autopista de Tarragona on la IA decideix la velocitat
La IA analitza el trànsit, la meteorologia i l'estat de la via per adaptar la velocitat i reduir el risc d’accidents
La velocitat màxima de 120 km/h a l’AP-7 ha deixat de ser una referència fixa a Tarragona. Catalunya treballa des de fa temps, a l’altura del Vendrell, en un model de límits de velocitat dinàmics gestionats mitjançant intel·ligència artificial, un sistema pensat per adaptar la circulació a les condicions reals del trànsit en una de les autopistes amb més densitat de vehicles del país.
A diferència dels límits tradicionals, aquest model planteja que la velocitat màxima pugui variar segons diferents factors, com la intensitat del trànsit, la meteorologia, la visibilitat, la presència d’incidències o la franja horària. L’objectiu és evitar situacions de risc quan la via es troba saturada i millorar la fluïdesa en moments d’alta congestió.
L’AP-7, que travessa de nord a sud la província de Tarragona, és un dels punts on aquest tipus de gestió cobra especial rellevància. Es tracta d’una infraestructura dissenyada per absorbir un volum determinat de trànsit, però que en hores punta, caps de setmana i períodes vacacionals supera amb freqüència la seva capacitat, augmentant el risc d’accidents i retencions prolongades.
Aquest enfocament de carretera intel·ligent es basa en panells de missatge variable i sistemes de control del trànsit en temps real, que permetrien informar als conductors de qualsevol canvi en la velocitat màxima al llarg del recorregut. En funció de les circumstàncies, els límits podrien reduir-se de forma puntual per adaptar-se a la situació concreta de la via.
El projecte ha passat per fases de prova i anàlisi de dades a l’entorn del Vendrell, on el sistema ha permès avaluar el seu comportament en condicions reals de circulació. Aquestes proves serveixen per estudiar si el model pot aplicar-se de forma més àmplia i com afectaria la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit a l’AP-7 i altres carreteres.
Encara que aquest tipus de tecnologia ja s’utilitza en països com Alemanya o França, el seu possible desplegament a Tarragona ha generat tant expectatives com dubtes entre els conductors. L’atenció a la senyalització i l’adaptació a límits canviants seran claus en un escenari que apunta a transformar la manera de circular per la principal autopista de la província, amb la seguretat i l’eficiència com a eixos centrals.