VIRAL
Adeu als 120 km/h a les autovies: el nou límit de la DGT i com afecta a Tarragona
El límit de 100 km/h s’aplica en trams concrets o quan les condicions del trànsit o la via ho requereixen
La velocitat màxima de 120 km/h a les autovies espanyoles ja no és una referència inamovible. La Direcció General de Trànsit (DGT) està aplicant reduccions del límit fins els 100 km/h en trams concrets de la xarxa viària, una estratègia orientada a millorar la seguretat que pot afectar també les principals autovies de Tarragona.
Encara que el reglament de circulació no ha canviat i manté els 120 km/h com a límit genèric, Trànsit està actuant de forma selectiva i puntual en aquells punts on es concentra un risc més gran d’accidents. La mesura no s’aplica de manera uniforme, sinó tram a tram, en funció de les característiques de cada via.
Baix Penedès
El carrer de Catalunya on creuar la vorera et porta de Tarragona a Barcelona
Daniel Cabezas Ramírez
L’objectiu és reduir la sinistralitat en zones amb traçats complexos, elevada intensitat de trànsit, pendents, incorporacions conflictives o problemes de visibilitat. En aquests casos, la DGT considera que rebaixar la velocitat màxima és una eina eficaç per prevenir accidents i minimitzar la seua gravetat.
A Tarragona, els conductors han d’estar especialment atents en vies com l’A-7, que recorre la costa i canalitza bona part del trànsit interurbà, o l’A-27, eix clau de connexió entre Tarragona i l’interior. En aquestes autovies, el límit continua sent de 120 km/h, però podria reduir-se de forma puntual si les condicions del trànsit o de la via així ho aconsellen.
Baix Camp
El poble medieval de Tarragona on una ermita sosté una muntanya
Daniel Cabezas Ramírez
A aquestes autovies s’afegeix l’AP-7, una de les artèries principals de la mobilitat a la província. En aquest cas, Catalunya aplica des de fa anys sistemes de velocitat variable, que permeten ajustar el límit en temps real. En situacions de congestió, meteorologia adversa o incidències, la velocitat pot fixar-se en 100 km/h, encara que en condicions normals es mantingui el màxim permès.
Aquest nou escenari obliga els conductors a extremar l’atenció a la senyalització variable i als panells informatius, ja que el límit pot canviar al llarg d’un mateix recorregut. La DGT insisteix que no es tracta d’eliminar definitivament els 120 km/h de forma general, sinó d’adaptar la velocitat als punts més conflictius per avançar cap a un model de carreteres més segures.