El poble medieval de Tarragona on una ermita sosté una muntanya
Aquesta ermita medieval ha cridat l’atenció de National Geographic per la seva integració única en la roca
A Prades, un pintoresc poble de Tarragona, es troba l’ermita de L’Abellera, que ha cridat l’atenció de National Geographic per la seva integració amb el paisatge. El temple es va construir aprofitant una cova natural, on la roca serveix de paret, sostre i suport, generant la sensació que l’ermita i la muntanya formen un únic conjunt.
Segons la tradició, la imatge de la Mare de Déu de L’Abellera va ser trobada per un pastor mentre buscava mel. Cada intent de traslladar-la a un altre lloc acabava amb el seu retorn miraculós a l’enclavament, fet que va motivar la construcció del santuari el 1570. Tanmateix, el seu origen devocional es remunta a pràctiques medievals anteriors vinculades a la vida eremítica de la zona.
A nivell arquitectònic, l’ermita és senzilla i funcional. La roca natural no s’oculta ni es revesteix, s’integra plenament a la construcció, un detall que ha despertat l’interès d’experts en patrimoni i paisatge cultural. El seu impacte visual és reduït, però la força simbòlica que projecta subjectant la muntanya és increïble.
El temple també es vincula a llegendes històriques, ja que alguns relats l’associen amb monjos que van acompanyar Cristóbal Colón en els seus viatges i amb reines que buscaven recés espiritual, encara que aquestes històries combinen tradició oral i documentació parcial, reforçant l’aura de misteri del lloc.
Durant la Guerra Civil, l’ermita de L’Abellera va patir saquejos i la imatge original de la Mare de Déu va desaparèixer, sent reemplaçada el 1940 per una escultura de marbre. Posteriors actes de restauració i la coronació de la nova imatge van consolidar la seva importància devocional i el seu valor històric, protegit avui com Bé Cultural d’Interès Local.
L’accés al santuari es realitza a peu per senders que permeten contemplar espectaculars panoràmiques de la vall del riu Brugent, els pobles propers i la serra. L’harmoniosa relació de l’ermita amb l’entorn natural és precisament el que ha cridat l’atenció de National Geographic, destacant L’Abellera com un exemple d’arquitectura que respecta i sosté la muntanya que la cobertora.