Successos
Estabilitzat l’incendi químic a Vilanova, però el confinament es manté per risc de núvol tòxic
Els trens de l'R2 Sud i Regionals estan afectats per l'ordre de confinament de cinc municipis al Garraf i Baix Penedès
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi a l'empresa de productes químics per a piscines de Vilanova i la Geltrú. Es mantenen 24 dotacions a la zona, que treballen amb quatre línies d'aigua des de la façana principal i posterior de la indústria.
El foc no ha afectat les naus del costat, però ha provocat una columna de fum tòxic que ha obligat a confinar cinc poblacions del Garraf i el Baix Penedès: Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Cunit, Calafell i el nucli de les Roquetes de Sant Pere de Ribes.
Rodalies de Catalunya matisa que d'altres trens finalitzaran el seu trajecte a Torredembarra o Tarragona, des d'on s'estableixen serveis alternatius per carretera. Renfe també recomana no desplaçar-se a la zona afectada, ja que no és possible establir un servei alternatiu per carretera a la zona confinada, i també precisa que s'estan desviant viatgers als serveis AVE i Avant.
Els trens de l'R2 Sud i dels Regionals Sud estan afectats per l'incendi i el confinament. Els combois de l'R2 Sud comencen i acaben trajecte a Sitges, mentre que els Regionals circulen desviats per l'R4 entre Sant Vicenç i Barcelona. El foc es va declarar a les 2.20 h a les instal·lacions de CleanWater Pool, una empresa dedicada a la distribució de productes per al manteniment de piscines.
Tot i que no consten ferits, a la nau s’hi emmagatzemaven 70 tones de pastilles de clor, la combustió de les quals ha generat un important núvol contaminant. Això ha obligat a activar en fase d’emergència el PLASEQCAT (Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya).
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que s’està monitorant el núvol tòxic per determinar si cal modificar les zones d’alerta, segons com evolucionin els fums amb el vent i les condicions meteorològiques. Tot i això, ha assegurat que actualment no està sobre la taula ampliar el confinament a altres poblacions.
Camp de Tarragona
Protecció Civil descarta confinar més municipis de Tarragona per l'incendi químic
ACN
Ha afegit que l’incendi evoluciona de forma satisfactòria, però ha advertit que cal seguir amb atenció els efectes del fum procedent de la crema de pastilles de clor. També ha indicat que el confinament s’aixecarà «de seguida» que es consideri segura la situació, i que s’informarà la ciutadania mitjançant una nova alerta mòbil.
53 alertes al SEM pel núvol tòxic
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) detalla que ha rebut 53 alertes relacionades amb l'incendi d'indústria de Vilanova i el núvol tòxic: 19 han estat informatives i 34 han estat consultes sanitàries. A més de les 3 unitats del SEM que s'han mobilitzat a la zona d'afectació de manera preventiva, s'han activat 2 ambulàncies, que han atès a una persona en estat lleu i ha estat traslladada al CUAP Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 950 trucades relacionades amb l'incendi químic de Vilanova i la Geltrú fins a les 10.00 hores del matí, la gran majoria provinents del Garraf (560) i el Baix Penedès (198). Vilanova i la Geltrú amb 450 trucades i Calafell, amb 126 trucades, han estat les dues poblacions.
Mobilitat
Pel que fa a la a situació viària, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que arran de l'incendi de la nau industrial de Vilanova i la Geltrú encara està tallat l'accés al polígon de la Plana des de la C-31. En canvi, els punts d'informació establerts pels Mossos d’Esquadra a la C-31 a Calafell, Cunit i Cubelles ja s'han retirat. No obstant això, Protecció Civil i l'SCT demanen no desplaçar-se als cinc pobles confinats del Garraf i el Baix Penedès.
Alertes mòbils
Solé ha explicat que Protecció Civil ha decidit enviar l’alerta al mòbil dels ciutadans a les 5.30 del matí – dues hores més tard de l’incendi- per evitar que la gent «es despertés» i provocar un augment de la mobilitat. «Ens ha semblat més adequat esperar i fer-ho més tard», ha admès. Alhora, ha dit que s’han posat en contacte amb els ajuntaments dels municipis afectats per avisar les persones que es trobaven al carrer durant l’incendi.
Preguntada per les persones que no han rebut l’alerta al seu dispositiu, Solé ha dit que caldrà fer una valoració posterior de com ha funcionat el sistema. «Hem de veure si les persones que no l’han rebut és perquè han tingut alguna dificultat amb l’antena o no tenien el mòbil engegat de forma correcta», ha expressat.