Successos
Confinen la població de Cunit i Calafell per un incendi en una planta de productes químics
El foc ha començat a les 2.20 h a Vilanova i la Geltrú i no ha provocat ferits
Protecció Civil ha ordenat el confinament de tota la població de Vilanova i la Geltrú, el nucli de les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit i Calafell arran d'un incendi en una empresa de productes químics.
El foc ha començat a les 2.20 h a les instal·lacions de CleanWater Pool, situades a la Rambla Països Catalans número 18 i dedicada a la distribució de productes de manteniment de piscines.
No consten ferits, però la nau emmagatzemava 70 tones de clor, de manera que l'incendi ha provocat un important núvol contaminant que ha obligat a l'activació en fase d'Emergència del PLASEQCAT (Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya). Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat 60 efectius i 28 dotacions terrestres.
Hi treballen 12 vehicles d’aigua, 2 autoescales, 14 vehicles lleugers de comandament, transport de personal i càrrega, entre els quals el Furgó de Risc Químic i la Unitat de Comandament Mitjana UCM). També s’ha desplaçat personal del Grup de Suport de Riscos Tecnològics (GRIT) i del Grup Operatiu de Suport (GROS).
Segons han informat els Bombers, l’incendi es troba en fase d’estabilització i s’ha pogut aturar la propagació a les naus veïnes. Actualment s’està treballant amb quatre línies d’aigua des de la façana principal i posterior de la nau, amb especial atenció a la columna de fum generada pel contacte del clor amb el foc. S’estan fent mesuraments continus per controlar la concentració de substàncies tòxiques a l’aire i seguir-ne l’evolució.
El trànsit està tallat a les carreteres C-15 i C-31 a l'altura de Vilanova per motius de seguretat. Protecció Civil demana evitar desplaçaments per aquesta zona. Pel que fa al transport ferroviari, Renfe informa que els trens de l'R2 Sud no fan parada entre Sitges i Sant Vicenç de Calders.
L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, s'ha desplaçat al CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local).
Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de tota la població que requereix confinament.
Al seu torn, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú informa que queden suspesos fins a nou avís el mercat ambulant del Mercat del Centre i també estaran tancats el Mercat del Centre i el Mercat de Mar. També de moment queden anul·lades diverses activitats que hi ha previstes a l'aire lliure, com la fira Conte Va, Va de Contes.