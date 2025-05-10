Successos
L’alcaldessa de Cunit alerta que «molta població no ha rebut l’alerta» de confinament
Dolors Carreras felicita el comportament exemplar de la ciutadania, tot i detectar problemes en la recepció del missatge d’emergència enviat als mòbils
L'alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, ha volgut felicitar la població pel «comportament exemplar» arran de l'ordre de confinament a causa de l'incendi d'una empresa de productes químics a Vilanova i la Geltrú. «Tenim tots els negocis tancats, no hi ha ningú al carrer i la sensació és de tranquil·litat», ha afirmat Carreras en declaracions a l'ACN.
«El núvol ja el veiem molt poquet. De matinada sí que es veia i notàvem una olor estranya a l'ambient», ha manifestat la batllessa de Cunit. «Lògicament, la direcció del vent encara pot canviar i es manté el pla preventiu per a la població. I així evitar problemes», ha assenyalat Carreras, que ha recordat, però que «molta població» no ha rebut correctament l'alerta de Protecció Civil. «No sabem si per problemes de telefonia o perquè la gent tenia desactivada l'alarma d'emergències al mòbil», ha avisat l'alcaldessa.
«Esperem que la situació es normalitzi aviat i es pugui aixecar l'ordre de confinament», ha finalitzat Carreras. En paral·lel, l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Ana Herrera, també ha volgut agrair la «paciència i col·laboració» de la ciutadania arran de l'ordre de confinament, que només afecta el nucli de les Roquetes.
«És el més pròxim al punt de l'incendi, ja que el centre urbà de Sant Pere de Ribes està allunyat uns sis quilòmetres», ha volgut deixar clar Herrera. «Els Bombers ens han indicat que el radi de prevenció és d'uns 1,2 quilòmetres. El vent porta el núvol tòxic més cap al sud i només afecta de retruc el nucli de Roquetes», ha comentat l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
«Seguim instruccions de Protecció Civil i de la Generalitat, i estem amatents a qualsevol novetat», ha conclòs Herrera.