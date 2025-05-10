Successos
Protecció Civil descarta confinar més municipis de Tarragona per l'incendi químic
Les autoritats mantenen el confinament a cinc localitats però asseguren que no s'estendrà a més zones, de moment
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha descartat aquest matí ampliar el confinament a altres municipis arran de l'incendi que ha tingut lloc de matinada en una empresa de productes químics.
En una compareixença davant dels mitjans des del Departament d’Interior, ha indicat que, tot i que es continua monitorant el núvol de fums, actualment «no està sobre la taula ampliar el confinament a altres poblacions».
La mesura afecta actualment Vilanova i la Geltrú, el nucli de les Roquetes de Sant Pere de Ribes, Cubelles, Cunit i Calafell. Solé ha demanat a la població afectada que mantingui el confinament mentre els operatius treballen per controlar la situació. Ha qualificat la mesura com a «molt garantista» i ha assegurat que la població pot estar tranquil·la.
L'evolució del núvol tòxic —originat principalment per la combustió de pastilles de clor— es segueix amb atenció per si cal modificar les zones afectades segons el vent i les condicions meteorològiques.
Malgrat això, Solé ha volgut enviar un missatge de calma i ha remarcat que qualsevol canvi es comunicarà «tan bon punt sigui possible» mitjançant una alerta mòbil.